Льготы по оплате капремонта будут назначать автоматически

Льготы на оплату взносов за капремонт в многоквартирных домах скоро будут считать автоматически. Жителям не надо будет собирать справки и ходить в собесы или МФЦ. Такой закон принят в первом чтении в Государственной Думе РФ. Значит, скоро его должны утвердить окончательно.

Новые правила

Региональные власти, в частности, департамент социальной защиты населения Владимирской области, будут самостоятельно запрашивать документы или дополнительные сведения в рамках межведомственного взаимодействия для предоставления гражданам компенсации за капремонт в многоквартирных домах.

— Закон избавит пожилых граждан и инвалидов от необходимости собирать необходимый пакет документов для оформления права на компенсацию взносов на капитальный ремонт. Организации, принимающие решения о назначении таких льгот, будут запрашивать справки самостоятельно, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Компенсация платежей за капремонт в многоквартирных домах введена в 2015 году.

Компенсация устанавливается законом субъекта Российской Федерации и может предусматривать как частичное, так и полное освобождение от уплаты взносов за капремонт граждан определенных категорий, например инвалидов I и II групп или неработающих собственников жилья при достижении ими возраста 70 или 80 лет.

20 тысяч льготников

Во Владимирской области с января 2019 года компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт получают собственники из числа неработающих пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет — в размере 50%, в возрасте от 80 и старше — 100%.

Сейчас льготникам или их родственникам приходится собирать внушительный пакет документов: заявление, СНИЛС, паспорт, документы о праве собственности, документы, подтверждающие, что заявитель не работает, справки с места жительства, квитанции об оплате.

В прошлом году льготами на оплату взносов за капремонт воспользовались 20 тысяч жителей Владимирской области на общую сумму 35,6 миллиона рублей. Это существенное подспорье, учитывая, что в этом году ставки на капремонт повышались. Ежемесячно собственники жилья в многоквартирных домах платят 7,5 рубля с квадратного метра.

К сведению, в этом году в список капремонта попали 403 многоквартирных дома. По многим объектам работы уже завершены. Лидер по видам капремонта — кровли. Чаще всего работы по замене крыш проводятся на 2-5-этажных домах.