Ковровский подрядчик просрочил работы в парке «Добросельский»

Ковровский подрядчик – компания «Агуна» не выполнила в срок контракт на благоустройство парка «Добросельский» во Владимире. К 1 июля там должна была появиться новая детская площадка. Ее так и не начали строить.

Две компании

Третий этап благоустройства парка «Добросельский» стартовал в мае этого года. Администрация города поделила работы в два контракта, должны были работать два подрядчика.

Владимирская компания «Автобан», выигравшая самый большой контракт на сумму 74 миллиона рублей, работает исправно. На построенном ею памп-треке вовсю катаются дети на самокатах и велосипедах. Подрядчик уже сделал площадку под пункт проката спортивного инвентаря, продолжает мостить плиткой дорожки параллельно Комиссарова. Работы кипят. Срок выполнения контракта — 1 сентября.

И совсем другая картина со вторым контрактом. К 1 июля в парке должны были поставить детский деревянный городок. Контракт на сумму около 6 миллионов рублей выиграла ковровская компания «Агуна». По соседству с существующей детской площадкой могли появиться игровой и канатный комплексы, полоса препятствий, игровая сетку.

В техзадании прописаны все элементы, их характеристики и стоимость.

Канатный комплекс обойдется в 172 тысячи рублей, игровая сетка – в 126 тысяч, игровой комплекс «Полоса препятствий» — в 230 тысяч рублей.

Подрядчик также взял на себя обязательство по покупке и установке 50 деревянных скамеек без спинки. Каждая стоит 3652 рубля.

Мэрия пока ничего не сообщает о проблемах у подрядчика. На портале госзакупок не размещено ни изменений в контракт, ни корректировок по стоимости.

Усилить контроль

Департамент ЖКХ области на последнем совещании с муниципалитетами сделал серьезное внушение Владимиру по просрочкам по благоустройству парка «Добросельский». Местным властям следует усилить контроль за производством работ и сроками их выполнения. К 1 августа они должны сообщить о результатах руководителям департамента.

Ни один из этапов благоустройства парка «Добросельский» не выполнялся без проблем. В первый успешно выложили велодорожки и тротуары, а также детскую площадку. А вот с дог-парком и стационарным туалетом в срок ничего не успели. В рамках второго этапа хотели сделать памп-трек и скейт-парк. Но справились только с одной площадкой.

В целом по области сбои тоже случаются. С большим опозданием закончилось благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках. Едва успели к фестивалю песни и поэзии, который прошел в прошлые выходные. Департамент также обратил внимание на сроки выполнения работ в скверах, набережных и парках в Муроме, Коврове, Лакинске.

По информации департамента ЖКХ, работы приняты в 7 общественных пространствах: 2 – в Покрове, по 1 – в Вольгинском, Гороховце, Костерёво, Петушках и Радужном. Благоустройство еще идет на 27 площадках, скверах и парках.