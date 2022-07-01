Ковров станет городом трудовой доблести

Коврову присвоят почетное звание города трудовой доблести. Этот вопрос рассмотрели на заседании Законодательного собрания. Ковров станет первым городом Владимирской области с таким статусом.

Жители «за»

Решение о присвоении Коврову почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» сначала приняли в горсовете. Весной к обсуждению подключили жителей. За время проведения голосования на электронной площадке «заковров.рф» инициативу поддержали 30024 человека.

Дополнительно в подписных листах собрали еще 2902 подписи.

Четверть населения Коврова активно высказала свою позицию. Российская академия наук подтвердила наличие оснований для присвоения звания. Жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-9145 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

— Свою поддержку инициативы также озвучили все общественные и молодежные объединения города, промышленные организации, — рассказал и.о. председателя горсовета Коврова Сергей Кашицын.

Один из депутатов ЗС спросил Сергея Кашицына, зачем Коврову еще один статус. У него есть звание города воинской славы. Недавно город получил меч Победы. Имеющийся статус выше, чем тот, который Ковров планируют получить.

— Нет ограничения по званиям. У нас есть добрые трудовые традиции, которые будем развивать и прививать молодежи, — ответил Сергей Кашицын.

Пример для Владимира

Большинство депутатов Законодательного Собрания поддержали инициативу Коврова. Теперь область направит ходатайство в адрес президента России.

Любопытно, что во Владимире в следующем году планируют проводить благоустройство сквера у областного суда, в рамках которого поставят стелу Владимира трудовой доблести. Но у областного центра пока нет такого звания. Год назад область направляла заявки в центр, но пока решения не поступило.