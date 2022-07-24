Корневушка и набирка: секреты хранения ягод по-русски раскроют в Музее природы

Секреты эко-хранения ягод по-русски раскроют в Музее природы. Жителей и гостей Владимира приглашают на новую выставку «С лукошком по ягоды» (6+). Там представлены самобытные изделия XIX-начала XX века из бересты, лыка, соломы, корня сосны и луба из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Экологично и удобно

Никаких ведер, тазиков и пластиковых бутылок. Бурак-туес, сетево, набирка, корзина, кошель, корневушка, короб – вот, чем пользовались наши предки. Все эти вещи изготавливались вручную из природных материалов и были удивительно удобны, функциональны в быту. Обладали они и своей неповторимой эстетикой.

Эко-тара служила долгие годы, была легкой, надежной, не требовала особого ухода, а главное, в ней все прекрасно хранилось – и грибы, и ягоды, и мед, и даже молоко.

— В 2015 году у нас уже была выставка „Удивительная береста“. На ней демонстрировались современные произведения из березовой коры. А тут у нас представлен более широкий спектр изделий из природных материалов. Это бытовавшие в крестьянской среде предметы из лыка, бересты, корня сосны, из лозы, соломы – все то, что служило тарой в деревнях Владимирской области. Многие предметы достаточно старые – середины XIX века. Таких вещей осталось очень мало, и в этом уникальность нашей выставки, – рассказал Денис Дуденков, заведующий сектором природы.

Собирали по чердакам

В коллекции музея эти предметы появились в 60-70-е годы прошлого столетия. Их привозили сотрудники музея из этнографических экспедиций по деревням региона. Тогда эти изделия разыскивали по чердакам, овинам, дворам. Какие-то вещи находили среди детских игрушек, какие-то – в куче ненужного хлама.

Так постепенно сложилась целая коллекция, которая не только демонстрирует огромный пласт народной культуры, но и является образцом национальной эко-тары, очень актуальной именно сейчас.

На выставке — поделки из бересты, лыка и корня сосны, изготовленные в XIX–XX веках.

Первыми гостями выставки уже стали ребята из «Калейдоскоп-клуба». После экскурсии ребята сделали корзинки из бумаги, применяя принципы плетения, которыми владели наши предки.

Выставка о секретах эко-хранения по-русски будет работать в Музее природы до 25 сентября.