Комплексы метеоконтроля установили на дорогах Владимирской области

В июле на дорогах Владимирской области установили 5 метеорологических систем мониторинга. Оборудование позволяет получать оперативные данные о погоде, состоянии дороги и интенсивности движения.

Погоду под контроль

Комплексы метеоконтроля установили на следующих участках:

село Войново Меленковского района на дороге «Касимов – Муром – Нижний Новгород»;

127-м км дороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» в Александровском районе; деревня Дубки Киржачского района на дороге «Дубки – Киржач»;

деревня Тетерино Ковровского района на дороге «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма»;

село Мошок Судогодского района на дороге «Владимир – Муром – Арзамас».

Эти системы дополнительно оснащены табло для информирования участников дорожного движения о погодных условиях, уточнила пресс-служба областной администрации.

Новые комплексы работают в пяти районах региона.

Опыт уже есть

Первые метеорологические системы мониторинга во Владимирской области установили в 2020 году. Они появились в селе Обращиха Суздальского района и селе Татарово Муромского района. Оборудование позволило получать оперативные данные о погодной обстановке, состоянии покрытия дороги и интенсивности движения на основных направлениях.

Справка. КПДКМ – комплексный пост дорожного контроля метеоусловий и учёта движения транспортных средств. Это многофункциональная система, включающая в себя дорожную метеостанцию (фиксация температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра, осадков), радиолокационный прибор учёта интенсивности дорожного движения (по полосам движения, плотности потока, включая определение скорости автомобилей), табло погодных условий для информирования участников дорожного движения, табло переменной информации, включая дорожные знаки согласно актуальной дорожной обстановке.

Ранее «Призыв» сообщал, что такие же комплексы на территории региона установят в следующем году на двух федеральных трассах. На трассе Р-132 «Золотое кольцо» их разместят возле деревни Кощеево Судогодского района и поселка Великодворский под Гусь-Хрустальным. Севернее областного центра — у села Лемешки Суздальского района, восточнее — у моста через Клязьму в Камешковском районе.

На М-7 «Волга» системы смонтируют в Покрове, рядом с Колокшей, на обходе Владимира у развязки с Судогодским шоссе и рядом с деревней Трухачево.