Компании Владимира обучатся цифровым технологиям Сбера

Не секрет, что Сбербанк имеет огромный опыт в хранении и обработке больших данных с использованием искусственного интеллекта, чтобы оказывать качественные банковские услуги своим клиентам. Но так как эта сфера достаточно обширная в применении, сегодня Сбер готов делиться опытом в этой сфере со своими клиентами. Сегодня такая возможность цифровой трансформации стала доступна и для предприятий Владимирской области.

Давайте рассмотрим подробнее, что это такое. Цифровая трансформация –внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы предприятия. Она призвана упростить принятие решений, ускорить продажи и рост бизнеса и в конечном счете увеличить эффективность работы предприятия благодаря использованию искусственного интеллекта (AI – artificial intelligence) и обработке больших данных – BigData.

Какие услуги Сбера для достижения этих целей уже пользуются наибольшим спросом?

• Цифровой офис продаж – услуги по автоматизации взаимодействия с покупателями и поставщиками. Сюда относятся, например, облачные решения Cloud , Sber CRM система на базе – СберБизнесСофт , поиск новых контрагентов на платформе СберИмпульс и др.

• Услуги по цифровизации производства и управления. В производстве применяются решения на базе технологии IIoT (интернет вещей), RPA (роботизированная автоматизация процессов), AI (искусственный интеллект), а в управлении — решения по внедрение ERP систем на базе 1С, электронный документооборот, управление цепочками поставок — SCM и прочее.

• Особым интересом пользуются решения комплексной ИТ безопасности Bi.Zone для обеспечения требованиям 250 указа Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

Сегодня любое предприятие во Владимире может проводить цифровую трансформацию вместе со Сбером либо получить его экспертизу. Уже сейчас более 340 клиентов по всей стране внедряют цифровую трансформацию с крупнейшим банком. А благодаря партнерской программе компаниям региона Сбер открыл доступ к лучшим разработчикам и интеграторам на рынке.

Кстати, Сбер дает возможность записаться на обучение по цифровой трансформации в Корпоративный СберУниверситет – для этого нужно связаться с менеджером банка по нефинансовым сервисам по телефону +7(800)7070070 доб. 5191384(Максим) или оставить заявку на почту mdchaplygin@sberbank.ru.

Не откладывайте внедрений цифровых решений в жизнь вашего предприятия.