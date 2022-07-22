Кибербезопасность: 5 правил для родителей

Осторожность в интернете важна не меньше, чем в реальной жизни. Особенно уязвимы в глобальной сети дети – в силу доверчивости и небольшого жизненного опыта. Чтобы не стать жертвой мошенников и не получить психологическую травму от кибербуллинга, важно понимать, в чём заключается опасность, и соблюдать простые правила.

Виды киберугроз, от которых могут пострадать дети

Кибермошенничество – это когда преступники обманывают пользователей, чтобы украсть деньги с банковской карты, электронного кошелька или баланса телефона. А бывает, крадут личную информацию, чтобы получить за неё выкуп.

Кибергрумминг – доверительное общение с ребёнком в интернете для реализации преступных целей. Обычно преступники выманивают личные фотографии и шантажируют этим. Заплати нам, или покажем фото твоим родителям и друзьям.

Но не стоит паниковать. Всех этих опасностей можно избежать, если знать, как и о чём говорить с ребёнком. Мы подготовили 5 правил, которые помогут вам создать доверительные отношения и при этом соблюсти все требования кибербезопасности.

1. Не запрещайте

Часто родителям кажется, что запрет на использование гаджета – лучший способ решить проблему. Но у такой стратегии есть два больших минуса: запреты разрушают доверительные отношения между родителями и ребёнком («не буду им ничего говорить, а то ещё телефон отнимут») и ничему не учат. Киберграмотности надо обучать так же, как и правилам безопасности на дороге или обращению с деньгами: сначала теория, потом практика под наблюдением родителя, а затем самостоятельное применение правил.

2. Пользуйтесь программами родительского контроля

Программы для детской онлайн-безопасности помогают родителям оградить ребёнка от нежелательного контента, вовремя понять, что он столкнулся с коммуникационными рисками (стал жертвой травли или общается с незнакомцем), отследить его местоположение, если это необходимо. Прежде чем отдавать ребенку гаджет с установленным на нём родительским контролем, объясните, что это за программа, как она работает и почему важно, чтобы она была на телефоне. Чем старше становится ребёнок, тем меньше контроля со стороны взрослого он должен ощущать.

3. Научите ребёнка критическому мышлению

Программы родительского контроля не панацея. Куда важнее учить ребёнка видеть опасные ситуации: понимать, почему не стоит переходить по подозрительным ссылкам, кликать на яркие всплывающие баннеры, отвечать на сообщения незнакомцев. Объясните, что такое фейки, каким источникам стоит доверять, а каким – нет, вместе поищите достоверную информацию. Интернет может стать полезным ресурсом, если понимать, как им пользоваться.

4. Общайтесь с ребёнком в соцсетях

Спросите, не будет ли ребёнок против, если вы добавитесь к нему в друзья в соцсетях. Большинство подростков охотно дают на это разрешение при условии, что вы будете соблюдать границы – не писать личные комментарии под его постом, не вступать в диалог с его друзьями, если это заранее не оговаривалось.

Кроме того, своим примером вы можете научить ребёнка корректному и безопасному поведению в таком пространстве: спрашивать разрешения, прежде чем выложить его фотографию на своей странице, не ставить геометки, не вступать в публичные конфликты с агрессорами, не фотографировать ценные вещи дома.

5. Не ругайте за любопытство

Детям всегда был интересен «взрослый» мир, задолго до появления интернета. Главная причина этого – любопытство. У ребёнка есть вопросы, и сейчас чаще всего он ищет ответы на них в интернете. Задача родителей – понять, почему у ребёнка появился интерес, и быть готовыми поговорить о нём с ребенком. Не обвинять, не ругать, а поинтересоваться: «А как ты об этом узнал? А что ещё ты знаешь об этом?

Давай разберёмся, почему информация, которая у тебя есть сейчас, не совсем верна». И не спешите доставать с полки энциклопедию 50-х годов, можно воспользоваться тем же интернетом, – ведь современный ребёнок гаджету доверяет куда больше.

В Сбербанк Онлайн (6+) вы можете узнать больше о кибербезопасности (раздел «Безопасность» на главном экране) и цифровой грамотности. Эксперты банка разработали каналы, которые легко найти по названию через поиск: «Осторожно, мошенники!», «Ничего личного» и «Счастливый родитель». В каждом канале – полезные статьи и советы, которые помогут быстро узнать ответы на самые главные вопросы.

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