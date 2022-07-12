Как выгодно пользоваться зарплатной картой

Зарплатная карта Сбербанка самая популярная в регионе, большинство жителей Владимирской области получают зарплату именно на карту Сбера. Ведь у банка самая развитая сеть офисов и банкоматов, что упрощает использование его сервисов.

Мы спросили у наших читателей в чем же преимущества для владельцев карт:

Виктор Карасёв, 28 лет, менеджер, г. Владимир:

«Я начал пользоваться картой еще до получения в офисе. В приложении СберБанк Онлайн (6+) выбрал заказанную карту и нажал кнопку «Активировать». На счёт карты положил деньги и в этот же день оплатил нужные услуги и покупки и в приложении, и в интернет-магазинах. И даже не пришлось вводить реквизиты карты выбрав оплату через SberPay».

Екатерина Бритова, 26 лет, секретарь, г. Муром:

«Узнав, что для держателей зарплатных карт Сбербанк предлагает специальные условия кредитования, в том числе и при оформлении ипотеки. Мы с мужем подали заявку через Домклик и уже переехали в собственную квартиру!»

Наталья Власова, 42 года, продавец-консультант, г. Александров:

«Карта Сбербанка даёт доступ ко всем сервисам Сбера, я подключила подписку СберПрайм за 1 рубль на 3 месяца. И уже оценила ее возможности. На СберПрайме есть всё для досуга и жизни: фильмы, доставка еды, музыка и многое другое. Подписку можно подключить в приложении или интернет-банке СберБанк Онлайн. Все скидки и бонусы в сервисах появятся автоматически».

Как мы убедились, клиенты ценят Сбер за надежность и качество обслуживания. За широкую филиальную сеть и возможности экосистемы. Не случайно в мае Сбер получил престижную премию Frank Payroll Awards за продукты в области зарплатных проектов.

У держателей зарплатных карт Сбера есть привилегии: это и более выгодные условия получения кредитов, включая ипотечный, и услуга «Деньги до зарплаты» по низкой ставке, а при оплате покупок у партнеров Сбера на карту начисляются бонусы «СберСпасибо».