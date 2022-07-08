К юбилею в Суздале сделают платный паркинг

Около 90 миллионов рублей выделено из регионального бюджета на создание платного парковочного пространства в Суздале. Поставят знаки, паркоматы, нанесут разметку, заведут приложение для оплаты услуг. Перед этим все центральные дороги отремонтируют по максимуму.

Деньги на тысячелетие

В мае-июле Суздаль постоянно попадает в новостные сводки. Выделяются средства, проводятся совещания, выполняются работы. Все – к 1000-летию города, которое намечено на 2024 год.

Последняя информация пришла с заседания Заксобрания. Депутаты и чиновники обсудили корректировки в бюджет. За счет федеральных средств и налоговых поступлений доходная часть казны пополнилась на 3,8 миллиарда рублей. Отдельной строкой прописали расходы на подготовку к масштабному празднованию 1000-летия Суздаля. Сумма — 340 миллионов рублей.

В список трат вошли реконструкция уличного освещения – 60 миллионов, благоустройство туристических маршрутов и троп – 62,7 миллиона, благоустройство центра города и въездных обелисков – 21,7 миллиона, благоустройство скверов Пожарского и «вечный огонь» — 24,4 миллиона, модернизация коммунальных сетей – 82 миллиона и создание парковочных мест – 89 миллионов рублей.

Подготовительная работа к устройству парковок в Суздале уже проведена. В прошлом году были расторгованы контракты на проектирование платных и перехватывающих парковок.

В Суздале создадут около 900 парковочных мест.

Где будут парковки

Перехватывающая парковка — это автомобильная стоянка, которая расположена вблизи транспортных путей и создана для уменьшения потока на дорогах и предотвращения пробок.

Благодаря такому способу парковки, водитель в любой момент может добраться до своего автомобиля на общественном транспорте, оставив его недалеко от места жительства или работы.

Известны адреса перехватывающих парковок:

— въезд со стороны Владимира (южная сторона);

— в районе улицы Транспортной;

— въезд со стороны села Кидекша (восточная сторона);

— в районе улицы Васильевской.

Эти автостоянки будут сделаны в единой архитектурной концепции. Там должен быть павильон с центральным постом, туалеты, информация для туристов, небольшие точки питания. Все площадки оборудуют наружным освещением и видеонаблюдением.

Платные парковки появятся на 12-ти центральных улицах Суздаля. Вот перечень:

— улица Пушкарская — 860 метров

— улица Ленина — 6,578 километра

— улица Виноградова – 820 метров

— улица Васильевская — 1,65 километра

— улица Парижской Коммуны (за городским сквером) – 400 метров

— улица Торговая площадь (около Храма Константина Царя и около городского сквера) – 800 метров

— улица Нетека — 900 метров

— улица Крупской – 450 метров

— улица Красная площадь – 400 метров

— улица Энгельса – 777 метров

— улица Пожарского – 600 метров

— улица Шаховского — 650 метров.

Ремонт дорог

Все дороги, где будут организованы парковочные места, уже приведены в порядок или будут в течение 2022-2023 годов.

— Отремонтированы дороги на Садовой, Пожарского, Покровской. В этом году планируется выполнить ремонт улиц Ленина, Иванова гора и Калинина. Кроме того, администрация города заключила муниципальные контракты на разработку проектной документации на капремонт мостов через реку Каменка по улице Слободской (запланирован на 2022 год) и через реку Мжара на улице Ленина (в планах на 2023 год), — пояснил глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.

Около 200 миллионов рублей Суздаль получил на ремонт подъездных дорог. И во время рабочей поездки во Владимирскую область председатель Правительства Михаил Мишустин обещал добавить на приведение дорог в нормативное состояние еще 400 миллионов рублей.