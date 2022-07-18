Гусь-Хрустальный обновит теплосетевой комплекс благодаря федеральным средствам

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки десяти регионов России на получение почти 40 миллиардов рублей на различные проекты. Среди них – модернизация теплосетевого комплекса города Гусь-Хрустальный. На это выделили более 800 миллионов рублей, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области со ссылкой на слова вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина.

— Владимирской области одобрили заявку на модернизацию теплосетевого комплекса в городе Гусь-Хрустальный. В этом году мы на федеральном уровне всерьёз взялись за модернизацию ЖКХ, и регионы активно включились в эту работу, — цитирует пресс-служба слова зам. председателя Кабинета министров.

Миллиард на развитие

Общая стоимость проекта превышает миллиард рублей. 806,2 миллиона рублей в виде инфраструктурного кредита поступят из федерального центра, ещё 201,5 миллиона рублей — софинансирование «Владимиртеплогаза». Именно эта организация, на сто процентов принадлежащая областной администрации, занимается развитием теплового комплекса города стекольных мастеров.

В Гусь-Хрустальном создадут современную теплоэнергетическую инфраструктуру.

— Работы начнём уже в этом году, — заверил глава региона Александр Авдеев. — В первую очередь, построим два участка теплосетей, по которым уже готова проектная документация. Основные работы запланированы на 2023 год. Планируем возвести шесть блочно-модульных котельных и модернизировать более 10 км тепловых сетей.

До конца 2023 года запланировали освоить более полумиллиарда рублей на производство строительно-монтажных работ по 21 мероприятию.

Позитивные изменения по итогам реализации проекта почувствует на себе почти 80 процентов населения города — это более чем 43 тысяч человек. В первую очередь, улучшатся качество и надёжность теплоснабжения.

Планы модернизации

Группа «ВГУСЕ. Ру» социальной сети «В контакте» выложила интервью с главой города Гусь-Хрустальный Алексеем Соколовым. Тот объяснил, кому придут федеральные средства, и кто их будет возвращать. По его словам, деньги выделяются «Владимиртеплогазу» на 25 лет под небольшой процент. Муниципальный бюджет, таким образом, кредитных обязательств не несёт.

— Где-то за два с половиной года предстоит построить шесть новых котельных, большое количество объектов системы теплоснабжения модернизировать. Эти огромные средства позволят ВТГ модернизировать нашу систему отопления и при этом не переложить эти средства в тариф, от чего мы также очень долго страдали, — сказал Алексей Соколов.

Модернизация сократит расходы на обслуживание оборудования и снизит потери ресурса

Модернизация теплосетевого хозяйства ждёт не только Гусь-Хрустальный. Масштабная кампания идёт по всей области.

— Нам уже одобрили заявку по Александрову, ждём решения по Кольчугино. И это только часть планов. Благодаря федеральной поддержке наших инициатив мы получаем возможность реализовать такие амбициозные проекты. Некоторое время назад наша область даже не пыталась подступиться к ним – настолько они масштабны. А сегодня это становится реальностью, – подчеркнул глава региона Александр Авдеев.