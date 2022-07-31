Грузовик протаранил патрульный автомобиль ДПС в Вязниковском районе 

Во Владимирской области на федеральной трассе в Вязниковском районе произошла серьезная авария. Столкнулись три автомобиля: две легковых и фура с прицепом. Пострадали пять человек. Среди них — два инспектора ДПС.

Ночная авария

ДТП произошло около трёх часов ночи 31 июля. Случилось это на 295 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе.

— По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «Renault» в составе полуприцепа допустил наезд на стоящий в правой полосе служебный автомобиль ДПС «Hyundai», после чего патрульный автомобиль сталкивается с автомобилем «Honda», — сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Наряд ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району оформлял на месте материал по ранее совершенному ДТП с участием двух легковых автомобилей «Honda» и «Opel».

В результате столкновения пострадали двое пассажиров автомобиля «Honda», водитель автомобиля «Opel» и двое инспекторов ДПС ГИБДД. Все доставлены в медицинское учреждение.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Беда не ходит одна

Как ранее сообщал «Призыв», вчера вечером серьезная авария произошла накануне вечером во Владимире. В районе Загородного парка рейсовый автобус на Радужный столкнулся с легковой машиной. Предварительная причина – выезд на встречку водителем иномарки.

В ДТП три человека погибли. Все они находились в легковушкке. В салоне автобуса было 40 пассажиров. Восьми из них потребовалась госпитализация. Остальным медпомощь оказали на месте аварии.

В этом году на территории Владимирской области произошло 3316 аварий, в результате которых 89 человек погибли и 1083 пострадали. В 57 ДТП за рулем были пьяные водители.