Грибы и овощные деликатесы. Глава региона посетил консервный завод в Меленках

Об удобном месте для дома говорят: и в стороне, и в людях. Не на отшибе, но и глаза не мозолит, от шума подальше, от больших дорог. Удобно. Вот и Меленковский район — особенный. И в стороне, и в людях. Здесь и природа отличная, и река Ока и, как везде, своя «социалка» и промышленность. Глава региона Александр Авдеев из «социалки» проверил здравоохранение, а среди промпредприятий посетил местный консервный завод.

От Урала до Ближнего Востока

Меленковские консервы расходятся по всей России. И далее. Славными закусками из овощей и грибов хрустят даже жители Аравийского полуострова, омываемого водами Персидского залива.

— Да, это правда. Овощные деликатесы, которые производит Меленковский консервный завод, знают и любят не только в нашем регионе, но и на Урале, в Сибири и даже в Объединённых Арабских Эмиратах, — написал в своём Телеграм-канале Александр Авдеев.

Маринованные овощи, бочковые соленья, жульен из шампиньонов, лесные маринованные грибы, первые обеденные блюда, лобио, грибная икра и т.п. – наименования продукции, выпускаемой в Меленковском районе, лучше не читать на голодный желудок. Ассортимент может быть и шире. Причем, с использованием местного урожая.

С 2006 года завод выпускает овощные консервы под маркой «МеленЪ».

— Для этого у завода есть хорошая база. Меленковский район можно назвать «картофельной столицей» Владимирской области. На район приходится около 60% всего выращенного в регионе картофеля. А пример консервного завода показывает, что здесь могут не только выращивать, но и качественно перерабатывать овощи, — поделился глава региона.

Правда, пока большую часть овощей для переработки меленковцы закупают в южных регионах. Но это ж всё равно — Россия! Не заграница какая-нибудь. Так что зависимость от импорта в производстве минимальная. Во всяком случае, по основному сырью.

— Мы, конечно, столкнулись с некоторыми трудностями в связи с санкциями, но достаточно быстро их решили, поскольку практически все ресурсы используем российские, сырьё на 100 процентов отечественное. А кабачки и патиссоны наши, владимирские, – рассказал директор завода Сергей Минчев.

В 2020 и 2021 гг. завод инвестировал в приобретение высокотехнологичного оборудования и транспорта около 12 миллионов рублей, в этом году – ещё 10 миллионов.

Александр Авдеев в разговоре с руководством предприятия уверял, что местная сельхозпродукция не уступает по качеству привозной. А мощности владимирских аграриев будут только расти.

— Стимулируем этот рост через введение новых областных форм поддержки. Кстати, и сам завод может её получить. Например, субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Верхний порог составляет 300 млн рублей, — сообщил врио губернатора.

Справка. Для дальнейшего развития местной экономики администрация области договорилась с Автодором об оборудовании двух съездов со строящейся высокоскоростной магистрали М-12 вблизи Меленковского района. Один – со стороны Мурома, вблизи села Чаадаево. Второй – около села Драчёво в Селивановском районе.

Кадры для медицины

Затем руководитель области проверил организацию работы в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Толстиково. ФАП — новый. Он принял первых пациентов в начале лета. ФАП. Входит структуру Меленковской центральной районной больницы. Построен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» и обслуживает более 220 жителей четырёх деревень.

— В этом году ожидаем открытия ещё двух фельдшерско-акушерских пунктов – в деревнях Кулаки и Адино, наша заявка уже одобрена. Отмечу, что медработники работают во всех ФАПах, также во всех этих учреждениях планируем розничную продажу лекарств согласно постановлению Правительства. Сейчас закупаем кассовые аппараты, устанавливаем витрины, холодильное оборудование. Вот и в новом ФАПе в Толстиково будет такой аптечный пункт, – сообщил главврач Меленковской ЦРБ Валерий Вишняков.

В течение ближайших двух лет в Меленковском районе планируется сделать капремонт в приёмном отделении и хирургии ЦРБ, приобрести для больницы современный рентгеновский аппарат и 6 автомобилей. Решается серьёзный вопрос кадрового обеспечения объектов здравоохранения. Пока в районе, как и во всей области, медиков не хватает.

— Решаем эту непростую задачу комплексно. Предусмотрели солидные выплаты вновь устраивающимся на работу специалистам. Будем создавать в ВлГУ медицинский факультет: уже договорились с ректором Анзором Саралидзе о выделении корпуса для подготовки врачей. В пятницу встречусь с ректором Приволжского исследовательского медицинского университета Николаем Карякиным. Рассчитываем опираться на его сильные преподавательские кадры и опыт. Буду обсуждать с Николаем Николаевичем возможность открыть у нас медфакультет уже в следующем году, — сказал глава региона.