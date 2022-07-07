Гору покрышек сдали владимирцы за месяц работы пункта приема

Жители и предприятия Владимира активно взялись за повышение экологической безопасности города. Ежедневно в новый пункт приема на Добросельской, 230 привозят десяток, а то и больше старых автомобильных покрышек.

Сдал и свободен!

За месяц работы на территории пункта приема скопилась целая гора резиновых шин. В мэрии говорят, что доставлено 100 кубометров. Трудно судить, много это или мало, но гора выглядит внушительно.

Правда, найти этот пункт приема не так-то просто. На базе по этому адресу нет ни одного объявления. Пришлось заглядывать за заборы и объезжать все по периметру, чтобы найти заветную дверь. Сообщать о сдаче никому не пришлось — пополнил гору и свободен.

— Предприятия и организации города Владимира, на территории которых накопились старые автомобильные покрышки, теперь освобождаются от платежа за их утилизацию и негативное воздействие на окружающую среду. Единственное условие: покрышки надо доставить и официально сдать в централизованный пункт приема на улице Добросельская, 230, — сообщает пресс-служба администрации Владимира.

Переработают в крошку

В июне между администрацией города Владимира и ООО «Дмитровский завод РТИ» подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействие в сфере обращения с отходами. Работники пункта приема обещались не только открывать двери добровольцам с покрышками, но и собирать их по городу.

— Запланированы мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов автопокрышек. Сбор отработанных автопокрышек, ликвидация навалов и их вывоз будут осуществляться в соответствии действующими санитарными нормами, — уточнили в администрации города.

Собранные автопокрышки переработают на заводе в Дмитровском районе Московской области.

Из переработанных покрышек получается резиновая крошка. Она используется при производстве покрытий для детских и спортивных площадок.

— Резина в естественных условиях разлагается очень долго — от 120 до 140 лет. Сжигать покрышки нельзя — идет усиленное выделение токсичных веществ и серной кислоты в воздух, которым мы дышим. Но и выброшенная шина, если она просто лежит на земле, причиняет вред — осадки вымывают химические вещества, которые попадают в грунт и почву. Недорогой, экологически безопасный, быстро окупаемый способ утилизации отходов резины — механическое измельчение, которое позволяет получить на выходе резиновую крошку. Ее применяют для изготовления травмобезопасных резиновых покрытий детских и спортивных площадок, — сообщают активисты экологического движения «Раздельный сбор».

Экоактивисты также называют еще две точки приема отработанных покрышек на утилизацию: ООО «Эконорма» (ул. Пушкарская, д. № 44, тел.: 22-22-51) и ООО «Владимир Вторма Клининг» (ул. Вокзальная, д. 14-а, тел.: 77-91-38).