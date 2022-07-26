ГИБДД настоятельно советует ставить больше искусственных неровностей у школ

На владимирских дорогах нужно делать больше «лежачих полицейских». Особенно у школ и детских садов. Городской отдел ГИБДД озвучил такое обращение к администрации Владимира и горсовету.

Работа идёт

Меры по повышению безопасности пеших участников дорожного движения и профилактики детского травматизма обсуждали на профильном комитете горсовета. Отдел ГИБДД представил список образовательных объектов, где в первую очередь необходимы искусственные неровности.

— В целях снижения количества ДТП с участием детей школьного возраста в зоне пешеходных переходов прошу принять меры по оборудованию на проезжих частях в местах потенциально опасных для перехода детьми дорог специально устроенных возвышений на проезжей части для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/ч и менее, а также пешеходных ограждений перильного типа. В первую очередь необходимо около школ №№1, 8, 10, 16, 19, 21, 25, 34, 35, а также у лицея-интерната №1, — пояснил заместитель начальника отдела ГИБДД по Владимиру Владимир Горелов.

На искусственные неровности есть ГОСТ. Их устраивают за 10-15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. Также допускается устраивать их на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий.

— Специалисты Центра управления городскими дорогами провели ремонт искусственных неровностей на дорогах по улицам Соколова Соколенка, Василисина, Балакирева (в районе школы № 11), Тихонравова (в районе детсада № 114) а также в микрорайонах Уварово и Заклязьменский. Работа по обновлению искусственных неровностей проводится ежедневно, — сообщает пресс-служба администрации города.

Аварийность снижается

Также на комитете горсовета озвучили последние данные по аварийности во Владимире. За полгода в областном центре произошло 186 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 231 получили травмы различной степени тяжести.

Количество ДТП сократилось на 7,5%, погибших — на 53,3%, раненых — на 13,8%.

В ГИБДД отмечают, что трое погибших — это пешеходы. Всего за полгода на дорогах города совершено 54 наезда на пешехода. Причем, 28 из них произошло на пешеходе или в непосредственной близости от него.

Увеличивается число аварий с общественным транспортом — с 12 до 21 ДТП. За полгода инспекторы ДПС оформили 422 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Еще 52 водителям грозит уголовное наказание за повторную езду в нетрезвом виде.