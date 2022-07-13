Газ получили ещё 8 населённых пунктов Ковровского и Судогодского районов

Ещё 8 населённых пунктов Владимирской области подключили к природному газу. «Голубое топливо» пришло в деревню Языково Судогодского района, в посёлки Болотский, Красный Маяк, Красный Октябрь, сёла Смолино, Иваново, Павловское и деревню Мордвины Ковровского района. Вчера состоялся торжественный пуск. Планируется, к новому межпоселковому газопроводу подключат 2 365 домовладений и 9 котельных — для теплоснабжения социальных объектов.

В каждый дом

Торжественный пуск газа организовали в посёлке Красный Маяк. Расположенный в 45-ти километрах от Коврова, это довольно большой населённый пункт, где есть школа, ДК, библиотека, детсад, ФАП и несколько промышленных предприятий. Газ там ждали давно. И его приходу местные жители, разумеется, рады.

В торжественном запуске нового газопровода в посёлке Красный Маяк Ковровского района приняли участие глава региона Александр Авдеев, член правления ПАО «Газпром» Владимир Маркин, генеральный директор ООО «Газпром газификация» Сергей Густов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев, депутат Государственной Думы Алексей Говырин, глава Ковровского района Вячеслав Скороходов и местные жители.

А перед областью стоит задача газифицировать все попавшие в программу населённые пункты к 2030 году. Глава региона Александр Авдеев считает, что нужного результата можно достигнуть раньше.

— Шаг за шагом улучшаем ситуацию по газификации в области. Проделана большая работа по согласованию опережающих темпов этой работы. Удалось передвинуть с 2026-2030 годов на 2022-2024 годы большое количество населённых пунктов. Так, до конца 2024 года мы планировали газифицировать 187 деревень и сёл Владимирской области, однако договорились с «Газпромом» о включении в программу ещё 101 населённого пункта, — сказал врио губернатора.

Представители «Газпрома» отметили, что смысл газификации – не просто протянуть ветку к деревням и сёлам. Важно, чтобы экономичное топливо получили люди.

— Мы надеемся, что это будут не просто трубы в земле и факел на площадке. Рассчитываем, что газ придёт в каждый дом и подарит жителям комфорт и другое качество жизни, — сказал член правления ПАО «Газпром» Владимир Маркин.

До конца 2024 года планируют гафизицировать 288 населённых пунктов региона.

Параллельно идёт программа догазицикации. В рамках неё подключают потребителей, живущих в ранее газифицированных населённых пунктах. Таких домовладений в области — более 28 тысяч.

Совещание в Доброграде

После завершения торжественной церемонии пуска газа прошло совещание в Доброграде. Там заседал региональный штаб по газификации. Обсудили вопросы строительства объектов, предусмотренных Программой развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы, планы на следующий год, а также реализацию программы догазификации.

В 2021 году завершили строительно-монтажные работы по шести объектам газификации, что позволило создать условия для газификации более 2,1 тыс. домовладений и семи котельных в 24 населённых пунктах. В текущем году в соответствии с утвержденным планом-графиком ведется проектирование 35 объектов протяженностью 521,8 км.

— Особое внимание стороны уделили мероприятиям в рамках ускоренного подключения негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Потенциал догазификации во Владимирской области оценивается более чем в 28 тыс. домовладений. В настоящий момент поступило свыше 14 тыс. заявок, заключено около 8,3 тыс. договоров – 93 % от принятых заявок, — сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Владимир».

Кроме того, участники отметили высокий уровень включенности региона в решение вопросов поддержки граждан за счет субсидий, выделяемых из средств бюджета Владимирской области на приобретение внутридомового газового оборудования и работы внутри участка. В 2021 году помощь получили свыше 2,2 тыс. заявителей.

— Перед нами стоит большая амбициозная задача по догазификации, которую обозначил Президент РФ. С учетом решений Правительства Владимирской области о помощи различным категориям на строительство газопровода внутри земельного участка и приобретение бытового газового оборудования, темпы подключения домовладений к системе газоснабжения в регионе растут. И жители Владимирской области получают возможность пользоваться природным газом – надежным и экономичным топливом, – подчеркнул Сергей Густов.