Гастрономические бренды из Владимирской области будут участвовать в фестивале «Вкусы России»

В Москве с 14 по 17 июля пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России» (0+), организованный Минсельхозом России. На нем будут представлены лучшие продукты отечественных производителей. В гастрофестивале примут участие и представители Владимирской области.

Медовуха и сыры

Фестиваль «Вкусы России» соберет около 300 брендов из 65 российских регионов. Гости смогут отведать и продукты из нашего региона. Пока известно об участии производителей суздальской безалкогольной медовухи и сыроварни из Ковровского района.

Как рассказал основатель бренда «Сыр и Счастье» и сыроварни в Мелехово Ковровского района Дмитрий Цибин, на фестивале будет представлен натуральный сыр из местного фермерского молока.

Дмитрий переехал из Москвы в родную Владимирскую область и организовал свое собственное сырное производство, теперь мечта сыровара — выдерживать сыр до нужной кондиции в доломитовых пещерах.

— Однажды я посетовал на то, что у нас нет выдержанных сыров. Сыр в Альпах вызревает в известняковых пещерах. Тогда я вспомнил о родном Коврове и мелеховских доломитах и известняках. Начал изучать их, и оказалось, что они почти родственники альпийским. Так пришла идея организовать свое собственное сырное производство и выдерживать сыр до нужной кондиции в доломитовых пещерах. С сыром уже получилось, а историю с пещерами пока не реализовали, — рассказал сыровар.

В парке Горького

Гастрофестиваль пройдет на 22 площадках в Москве. Одна из центральных зон откроется в парке Горького. Гости смогут открыть для себя новые вкусы, узнать особенности национальной кухни и продуктов, продегустировать и купить их. Только кулинарией фестиваль не ограничится. Гостей также ждут творческие и ремесленные мастер-классы, выступления музыкантов и танцоров, кулинарные шоу.

Вход на фестиваль бесплатный.

Проект «Вкусы России» в формате фестиваля проходит впервые. Там будут представлены бренды-участники национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах.

Напомним, что в прошлом году безалкогольная суздальская медовуха победила в номинации «Загляните на огонек». В эту группу попали лучшие бренды, развивающие туристический потенциал. Суздальская медовуха обошла югорскую строганину и карельскую ряпушку.

От Владимирской области на конкурс было заявлено 9 продуктовых брендов. Это «Покровский пряник», «Муромский калач», «Варенье из суздальского огурца», «Суздальский цикорий», «Суздальская медовуха» (безалкогольная), «Суздальский лимонад», «Владимирский перепел», «Суздальские чипсы из Ополья», «Суздальский огурец». Однако награду завоевал только один бренд.