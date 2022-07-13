Фестиваль «Макушка лета» возвращается! Барды соберутся в Гороховце

Фестиваль авторской песни и семейного отдыха «Макушка лета» (0+) вновь состоится в Гороховце. Участников ждут костровые песни, конкурсная программа для молодых авторов и исполнителей и большой концерт с участием приглашённых артистов. Фестиваль пройдет на берегу Клязьмы три дня, с 15 по 17 июля.

Программа фестиваля

«Макушка лета» состоится в Гороховце уже в 12-й раз. Фестиваль готов принять несколько сотен активных и творческих людей всех возрастов, любителей активного отдыха на природе. В программу традиционно войдёт три блока: песенный, эколого-туристический и спортивно-развлекательный.

Для участников подготовлены экскурсии и интерактивный квест «Здесь родился Штирлиц». Организаторы предусмотрели подвижные и интеллектуальные игры, различные соревнования и кинопоказ. Одним из уже традиционных и полюбившихся развлечений станет «Дог-шоу» — конкурс с участием домашних питомцев и их хозяев.

Откроет свои двери и «Поэтическая гостиная», где все желающие смогут выступить на пятничном концерте со стихотворениями собственного сочинения. Но главное на фестивале, конечно же, музыка.

— Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзьями, встретить рассвет над Клязьмой, напиться чистой родниковой воды… Но главное на нашем фестивале, конечно же, песни. Каждая из них, грустная или весёлая, лиричная или драйвовая, приличная и не очень, найдёт своего слушателя на «Макушке», — говорится на официальном сайте фестиваля.

В разные годы на «Макушке лета» выступали Андрей Козловский, Павел Фахртдинов, группа «Ромарио», Алексей Вдовин, Григорий Гладков, Алексей Иващенко и многие другие. В этом году организаторы готовят не менее приятные сюрпризы. Так, впервые на фестивале выступят музыканты Василий Уриевский и Павел Пиковский.

На фестиваль приглашают семьям. Развлечения продуманы и для детей.

16 июля для маленьких гостей будет работать детская площадка «Библио-пикник», которую организует Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. В субботу днем малыши смогут принять участие в интересном интерактиве: разгадывать загадки, проходить квесты и просто веселиться в компании других ребятишек.

Как добраться

Организаторы напоминают, что до Гороховца можно доехать на электричке или автобусе. Поезда приходят на железнодорожную станцию «Гороховец», откуда можно доехать до центра города на маршрутке, такси или попутке.

Проезд на автомобиле разрешён только до моста через Клязьму. Далее — пешком до фестивальной поляны, где можно разместить свои палатки.