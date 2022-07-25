Еще две тысячи владимирцев предпочли платить за тепло по факту

С начала года свыше двух тысяч жителей Владимира изменили способ оплаты по счетам за тепло — теперь они будут получать квитки только в отопительный период . Это не сэкономит расходы плательщиков, но избавит от неприятных сюрпризов в виде допсчетов.

Без корректировок

Во Владимире уже более 65,5тысяч собственников жилых помещений многоквартирных домов оплачивает отопление по факту. Но 47 тысяч абонентов, проживающих в домах, оборудованных приборами учета, остаются на системе оплаты 1/12. Они платят равными долями в течение года.

— Система «оплата по факту» исключает платежи за услугу отопление в летний период и дает возможность уйти от корректировки платы по итогам года. Кроме того, жители могут ежемесячно видеть объем фактического потребления тепла, контролировать свое потребление и своевременно принимать решение о внедрении энергосберегающих мероприятий в МКД. Это должно привести к экономии ресурса, и, как следствие — снижению платежа, — отметил директор Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Для перехода на 1/7 жителям многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета, достаточно выбрать данный порядок на общем собрании жильцов и сообщить о своем решении в «ЭнергосбыТ Плюс».

Результаты опроса

Департамент регулирования цен и тарифов Владимирской области через соцсети и мобильные приложения провел опрос среди потребителей. Оказалось, что 63% опрошенных хотят платить за тепло только в отопительный период.

Результаты соцопроса есть в открытом доступе на сайте департамента.

Еще 18% опрошенных готовы на равномерную плату в течение календарного года. А 9% готовы согласиться с решением большинства собственников квартир дома. Дело в том, что общее собрание собственников жилья вправе выбирать способ оплаты за отопление. Либо вносить по 1/7, либо по 1/12. У 9% опрошенных в домах не установлены общедомовые приборы учета, поэтому все платят по нормативу. Ещё 1% затруднились с ответом.

До нового отопительного сезона осталось три месяца. Самое время задуматься о выборе нового способа оплаты за тепло. Тем более, сейчас еще некоторые продолжают платить рассрочку по тринадцатому счету, который был включен в мартовский расчетный листок. В этом нет ничего удивительного, ведь досчета были на сумму 9-16 тысяч рублей.

Допплатеж получили жители 96 многоквартирных домов. Им доначислили 10,73 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 1 июля во Владимирской области выросли тарифы на свет, газ, тепло и воду. Средний платеж жителей Владимирской области увеличился на 3,4% или примерно на 55 рублей. Обновленные квитанции потребители получат уже на следующей неделе.