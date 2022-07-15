Энергетики и дорожники проводят энергоэффективное уличное освещение

Во Владимирской области проводятся мероприятия по модернизации и устройству уличного освещения. Дороги и тротуары становятся светлее и безопаснее. Работы выполняются за счет бюджета региона и инвестиций ресурсоснабжающих организаций.

Большая экономия

Компания «Энергосбыт Волга» модернизировала уличное освещение в городе Киржаче. В рамках энергосервисного контракта заменено 446 устаревших светильников на эффективные светодиодные светильники.

— Они имеют высокую светоотдачу, потребляют меньше электроэнергии и реже нуждаются в обслуживании. После реализации проекта в городе Киржаче расходы на оплату электроэнергии снизятся на 70%. Сумма экономии за семь лет превысит 11 миллионов рублей, — отметили специалисты компании «Энергосбыт Волга».

Работы проводились в микрорайоне Шёлковый комбинат. Были заменены старые светильники вдоль дорог, во дворах и в частном секторе.

Первый энергосервисный контракт «Энергосбыт Волга» был реализован в городе Покрове в 2020 году. Там заменено 1 077 светильников, экономия электропотребления составила 69%.

В 2021 году компания модернизировала уличное освещение в городе Карабаново Александровского района. Заменено 419 светильников, экономия составила около 62%. В том же году энергосервисный контракт был реализован в Ильинском сельском поселении Кольчугинского района. Заменено 59 светильников уличного освещения, экономия составила 70%.

Работы по замене светильников выполнялись поэтапно, по согласованному с администрациями графику. В первую очередь новое освещение появилось на улицах с наибольшим трафиком транспорта и пешеходов.

Светлый путь

Дорожники строят и меняют уличное освещение в рамках ремонта дорог. Так, в селе Романово на автомобильной дороге Суздаль – Гаврилов Посад в Суздальском районе поставят опоры и включат свет. Перед работами на этом участке проводились археологические изыскания. Проезжая часть вошла в зону «Древнерусского селища «Романовское».

Включили фонари в селе Чеково Юрьев-Польского района.

Чеково входит в состав Небыловского сельского поселения с численностью населения около 400 человек.

— В селе расположены школа, фельдшерско-акушерский пункт, поэтому наличие уличного освещения позволит жителям села, в том числе школьникам, безопасно переходить дорогу в темное время суток, особенно зимой, — пояснили в пресс-службе «Владупрадора».

Программа по устройству освещения в населенных пунктах Владимирской области финансируется за счет средств областного дорожного фонда. В перечень работ входит установка новых осветительных опор, дорожных знаков «Пешеходный переход», а также светофоров. В 2022 году охватят 17 населенных пунктах Владимирской области.

Работы подходят к концу на дорогах Садовый-Сеславское Суздальского района, Судогда- Красное Эхо-Побойки, Эхо – Дубасово – Семеновка Гусь -Хрустального района.