«ДжазМост» создаст атмосферу энергии и свободы в Суздале и Владимире

Музыкальный фестиваль «ДжазМост» (0+), где представлены лучшие столичные и владимирские музыканты, работающие в этом направлении, состоится в конце июля в Суздале и Владимире. Время ещё есть, однако поездку лучше планировать заранее: концерты — бесплатные, но количество мест ограничено. Поэтому советуем подстраховаться.

Под открытым небом

Новый областной проект — «ДжазМост» символично родился в год 100-летия российского джаза. А проводиться будет в преддверии другого, очень значимого события — тысячелетия Суздаля.

— Два дня будут наполнены неповторимой, совершенно особенной атмосферой, которая заряжает своей энергетикой, мощными ритмами, динамикой и свободой! – обещают организаторы.

Фестиваль пройдёт на открытых площадках в формате концертов-марафонов. Это сделано по многочисленным просьбам поклонников джаза во Владимирской области. Всё-таки джаз — музыка вольная, широкая, рамки ей тесны, равно как исполнителям и слушателям.

Поддержку фестивалю оказали Минкультуры РФ и департамент культуры области.

За творческое наполнение отвечают известнейшие в России музыканты – Народный артист России Даниил Крамер и Иван Фармаковский. В два последних дня «макушки лета» поклонники джаза будут иметь честь услышать целое созвездие лучших российских исполнителей.

Суздаль, 30 июля, суббота, с 16.00 до 22.00

На территории Кремлёвского луга свою команду представит Даниил Крамер. В её составе: квартет Антона Румянцева, квинтет Антона Горбунова, квартет Анны Бутурлиной, ансамбль Романа Мирошниченко и трио Дениса Мажукова. Яркая программа станет украшением фестивальной афиши Суздаля, готовящегося к своему 1000-летнему юбилею.

Владимир, 31 июля, воскресенье, с 16.00 до 21.00

Джаз от команды Ивана Фармаковского будет звучать в новой локации, на площадке слева от Концертного зала им. С.И.Танеева.

— Мы уверены, что Филармонический сквер станет новым местом притяжения и фестивальной жизни! — говорят организаторы.

Второй день фестиваля украсят Камерный струнный оркестр Владимирской филармонии, квартет Амира Ли, ансамбль Юлианы Рогачевой, квартет Дмитрия Мосьпана и ансамбль «EPIC POWER BAND» Ивана Фармаковского.

Полная информация о фестивале в официальной группе фестиваля «Джаз во Владимире и Владимирской области»

Представляем участников фестиваля

30-го июля в Суздале:

16.00 Квартет Антона РУМЯНЦЕВА (г.Москва) в составе:

Антон Румянцев – тенор-саксофон

Роман Дмитриев – клавиши

Григорий Зайцев – контрабас

Александр Зингер — ударные

Ведущий российский саксофонист Антон Румянцев представляет программу ««Queen in Jazz»». Зрителей ждут самые известные композиции легендарного коллектива, переосмысленные в джазовом русле, но сохранившие роковый драйв.

Антон Румянцев – один из самых известных российских музыкантов, наш земляк, родился в г.Кольчугино Владимирской области. Выпускник РАМ им. Гнесиных по классу саксофона заслуженного артиста России А.В.Осейчука, лауреат международного фестиваля им. Лайонела Хемптона США. Блестяще владеет традиционными и современными средствами игры, является одним из наиболее ярких солистов-импровизаторов Москвы. За свою карьеру Антон поработал практически со всеми джазовыми грандами – играл в оркестре Олега Лундстрема, Анатолия Кролла, выступал с Даниилом Крамером, Игорем Бутманом, Сергеем Мазаевым и многими другими.

17.15 Квинтет Антона ГОРБУНОВА (г.Москва) в составе:

Горбунов Антон — бас-гитара

Денис Прушинский — саксофон и флейта

Петр Ившин — барабаны

Леонид Бирзович — гитара

Манук Казарян — клавиши

— По мне, главное в работе – это нестандартный подход к инструменту и не совсем стандартный к музыке. Чтобы получилась музыка атмосферы, музыка состояния. А её словами не перескажешь, — заметил Антон Горбунов в интервью проекту ArtBeat.

Постоянный резидент Клуба Алексея Козлова, великолепный мелодист, один из лучших бас-гитаристов и контрабасистов страны представляет авторскую джаз-рок и фьюжн-программу «След». Прозвучат как уже полюбившиеся публике композиции Антона Горбунова, так и несколько новых.

Музыкант неизменно вызывает восторг аудитории мощью своего редкого таланта, а также мелодичностью и виртуозностью исполнения. Антон – возможно, единственный в России басист, который вывел бас-гитару на позицию лидирующего инструмента.

18.30 Квартет Анны БУТУРЛИНОЙ (г.Москва) в составе:

Анна Бутурлина — вокал

Олег Стариков — рояль

Владимир Кольцов-Крутов — контрабас

Павел Тимофеев — барабаны

XXI век приветствует джаз! Джаз — это прогрессивная музыка для всех, кто идет по жизни активно и весело. Джаз — это движение и энергия. Он не нуждается в строгих костюмах и вечерних платьях. Он давно переоделся в джинсы (или во что вы хотите?). У него нет униформы. Его форма — свобода. Джаз — это искренность, красота, сила, гармония, радость, ритм, чувственность и интеллект. Джаз — это все мы! И это Анна Бутурлина с программой «XXI век greets JAZZ»!

19.45 Квартет Романа МИРОШНИЧЕНКО (г.Москва) в составе:

Роман Мирошниченко — гитара

Олег Канаков — бас

Валерий Черноок — барабаны

Андрей Шевляков — скрипка, клавиши

Овер Серрано — перкуссия

Программа «FUSION HOLIDAY» включает в себя композиции выдающихся инструменталистов современности: Чика Кориа (Chick Corea), Джона Маклафлина (John Mclaughlin), Банни Брюнеля (Bunny Brunel), Астора Пьяццоллы (Astor Piazzolla), а также авторские произведения Романа Мирошниченко, благодаря которым он завоевал признание на мировом уровне.

21.00 Трио Дениса МАЖУКОВА (г.Москва) в составе:

Денис Мажуков — рояль

Александр Тимофеев — ударные

Владимир Чиркин -бас-гитара

Совершенство техники, невероятный темперамент и безупречное чувство стиля позволили пианисту Денису Мажукову снискать титул российского «короля рок-н-ролла». Мажуков выступает в США и Европе, его концерты с огромным успехом проходят как в клубах, на фестивалях буги-вуги и рокабилли, так и на сценах академических концертных залов. Денис Мажуков — единственный музыкант из России, удостоившийся чести записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе — месте рождения рок-н-ролла.

В программе «Рок-н-ролл шоу Дениса Мажукова» прозвучат знаменитые хиты Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Литл Ричарда, Рэя Чарлза и Чака. Взрывное выступление Дениса Мажукова способно создать отличное настроение и надолго зарядить положительными импульсами и настоящим драйвом жизни!

31-го июля (воскресенье) во Владимире:

16.00 КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР

Владимирской областной филармонии

Художественный руководитель Александр Сонин.

Солистка Дария Сёмина (вокал)

В программе «Триумф джаза» прозвучат яркие произведения мирового джаза в аранжировках Андрея Шевлякова. Джаз, как принято считать — «интеллектуальная» музыка. Не всем доступная. Известное противоречие: чтобы слушать джаз, нужно в нем разбираться, но, чтобы разбираться — нужно знать, что именно слушать! Музыкальный триумф джаза — это неповторимая атмосфера джазового ликования, импровизации, познания Музыки.

17.00 Квартет Армира ЛИ (г.Москва) в составе:

Армир Ли- саксофон

Дмитрий Сабуров – барабаны

Владимир Нестеренко – рояль

Сергей Васильев – контрабас

Четверо талантливых музыкантов объединились в квартет и представят программу «Мосты», посвящённую самым известным и самым неизвестным джазовым стандартам. Произведения будут представлены в авторских аранжировках, в которых каждый из мастеров сможет показать свои лучшие импровизационные качества!

18.00 Ансамбль Юлианы РОГАЧЁВОЙ (г.Москва) в составе:

Юлиана Рогачева — вокал

Алексей Чернаков — рояль

Дарья Чернакова- контрабас

Артём Юрлов – ударные

Сергей Баулин – саксофон

Юлиана Рогачева стала первой россиянкой, удостоившейся звания лауреата на самом престижном джазовом конкурсе в Европе, в швейцарском Монтрё. Награждал молодую певицу председатель жюри конкурса – легендарный Куинси Джонс. Решение жюри поддержала и взыскательная публика: помимо звания лауреата Юлиане в Монтрё присужден Приз зрительских симпатий.

Талант, профессионализм и творческий потенциал Юлианы Рогачевой по достоинству оценило жюри престижной российской премии «Триумф», объявившее ее лауреатом в джазовой номинации.

В концертной программе прозвучат не только известные, но и малознакомые композиции из классики американского джаза, а также авторские сочинения. Это та музыка, которая не оставляет публику равнодушной, джаз в исполнении Юлианы Рогачевой – настоящее искусство, достойное самой высокой сцены.

19.00 Квартет Дмитрия МОСЬПАНА (г.Москва) в составе:

Дмитрий Мосьпан – саксофон

Иван Фармаковский — рояль

Роман Плотников — контрабас

Павел Тимофеев — ударные

Специальный гость: Полина Юрченко — вокал

Дмитрий Мосьпан — один из самых востребованных и виртуозных саксофонистов России, композитор, аранжировщик, преподаватель ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», победитель телепроекта «Большой джаз» на канале ВГТРК «Культура».

На данный момент Дмитрий Мосьпан выступает на лучших концертных площадках России и участвует в самых престижных фестивалях: от Московского международного дома музыки до Карнеги-холла в Нью-Йорке.

Музыкальную карьеру Дмитрий начал в 14 лет, поступив в Оркестр Олега Лундстрема, где в течение 7 лет под управлением мэтра приобретал опыт оркестровой игры и постигал основы импровизации. В 1999 году Мосьпан знакомится с Игорем Бутманом, и получает приглашение играть в его Биг-Бэнде, сначала партию баритон-саксофона, а затем — первого тенора. Это сотрудничество продолжается по настоящий момент.

За 25 лет музыкальной карьеры Дмитрий успел поработать со многими известными российскими музыкантами (Олег Лундстрем, Герман Лукьянов, Игорь Бутман, Андрей Макаревич, Лариса Долина, Этери Бериашвили, Мариам Мерабовова и др.) и со звездами мирового джаза (Wynton Marsalis, Clark Terry, Jimmy Hith, Kenny Barron, Richie Cole, Mark Soskin, и др.), участвовал во многих международных джаз-фестивалях («Santa Barbara International Jazz Festival», «Umbria Jazz Festival», «Триумф Джаза», «Джаз в Саду Эрмитаж», «Усадьба Jazz», «Акваджаз. Sochi Jazz Festival» и других).

20.00 “Epic POWER Band” Ивана ФАРМАКОВСКОГО (г.Москва) в составе:

Иван Фармаковский — рояль

Сергей Корчагин — контрабас

Михаил Фотченков – ударные

Сергей Головня — саксофон

Специальный гость — Анастасия Лютова (вокал)

Когда вместе собираются такие именитые музыканты, сила их творческого союза становится поистине эпической! Иван Фармаковский — ведущий джазовый пианист России, старший преподаватель Академии имени Маймонида ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н.Косыгина, тот, кто по праву формирует язык национального российского джаза в наши дни. Недаром западные критики сравнивают его музыку с работами великого художника Василия Кандинского (Сьюзен Франсис, JazzTimes).

Автор музыкальной программы, состоящей из джазовых аранжировок на известные советские песни из кинофильмов и мультфильмов, Иван Фармаковский искусно совмещает первозданный дух американского джаза и душевный лиризм русской музыки.

— Сама музыка вдохновляла меня на создание этих аранжировок, — объясняет Иван. — Ведь это замечательные и такие родные для нашего уха мелодии, и мне всегда очень хотелось поделиться со слушателем своими ощущениями, связанными с ними. И поскольку я прежде всего джазовый пианист, аранжировки получились у меня именно в духе джазовой музыки.

Это музыка, которая прийдётся по душе как знатокам, так и тем, кто только начинает своё знакомство с джазом.