Движение на трассе М-7 ограничили из-за ремонта в Покрове

На проезд через Покров теперь придется потратить больше времени, чем обычно. На федеральной трассе М-7 «Волга» накануне стартовал плановый ремонт. Ограничения движения ввели на участке со 102 по 104 километры.

Скорость ограничена

Дорожные работы будут выполняться последовательно на отрезках протяженностью до одного километра. В местах проведения ремонта проезжую часть сузят до одной полосы в каждую сторону, пояснили в пресс-службе Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Максимальная скорость – 40 км/ч.

В автомобильных пабликах жители региона уже посетовали на то, что пробки в Покрове теперь будут постоянно.

Что сделают

Специалисты заменят покрытие дороги износостойким щебеночно-мастичным асфальтобетоном и укрепят обочины. На отдельных наиболее поврежденных участках будет восстановлено земляное полотно.

Помимо работы на проезжей части, дорожники обновят инфраструктуру трассы. Будет выполнен ремонт двух водопропускных труб, произведены работы по установке бортового камня вдоль трассы.

Ремонтные работы продлятся до конца октября текущего года.

На протяжении всего участка отремонтируют более 4 километров тротуаров вдоль автодороги, заменят порядка 700 метров перильного ограждения, установят более 170 новых дорожных знаков, нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика. Также будут произведены работы по восстановлению посадочных площадок и замене автопавильонов.

Ранее «Призыв» рассказывал о ремонте федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах. В этом сезоне там запланировали обновить 35 километров. Работы выполнили уже наполовину — «экватор» прошли.

Дорожное покрытие обновляют на участках с 312-го по 332-ой километры от Веригино до Красного Эха и с 349-го по 365-й километры на обходе Гусь-Хрустального.

В местах проведения дорожных работ также действуют ограничения движения. На участках протяженностью до одного километра проезжую часть сужают. При необходимости движение встречных потоков транспорта регулируется в реверсивном режиме.

Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в пределах их — 40 км/ч.