Два человека погибли, десять пострадали в ДТП с автобусом по пути в Радужный 

Серьезная авария произошла накануне вечером во Владимире. В районе загородного парка рейсовый автобус на Радужный столкнулся с легковой машиной. Предварительная причина – выезд на встречку водителем иномарки.

Авария произошла в десятом часу вечера 30 июля на участке двухполосной дороги сразу после поворота с Судогодского шоссе на Улыбышево и Радужный. На улице уже смеркалось, но было сухо и ясно. Видимых дорожных и погодных условий не способствовало ДТП. По предварительной причине, водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус № 115, следовавший из Владимир в Радужный.

— Я была в автобусе, в нас влетела встречка, автобус пытался уйти от столкновения. В автобусе у многих были ушибы, ссадины. На переднем сидении женщину зажало, вроде бы перелом ноги. У девушки какой-то губу разорвало, кто-то в окно вылетел. Но все пассажиры автобуса живы, — рассказывает пассажирка автобуса в автомобильном паблике «Подслушано Автомобилистов».

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщают о двух погибших и двух пострадавших в легковом автомобиле. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 40 пассажиров. Восьмерым из них потребовалась госпитализация. Остальным медпомощь была оказана на месте аварии.

На время разбора поврежденных транспортных средств движение по межмуниципальной дороге перекрывали. В социальных сетях водителям советовали выбирать пути объезда.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

В ГИБДД отмечают, что во Владимире за первые полгода произошел рост аварий с участием пассажирского транспорта. На дорогах города зарегистрировано 21 ДТП с участием автобусов, на 75% больше прошлого года.

В этом году на территории Владимирской области произошло 3316 аварий, в результате которых 89 человек погибли и 1083 пострадали. В 57 ДТП за рулем были пьяные водители.