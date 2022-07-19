Дожди и похолодание. Синоптики назвали сроки возвращения жаркой погоды

Жара взяла паузу. Рабочая неделя во Владимирской области началась с похолодания и дождей. И такая погода прогнозируется вплоть до выходных. Днем воздух не будет прогреваться выше +21 градуса.

Дыхание осени

Температурный фон в течение практически всех рабочих дней будет ниже нормы. Влияние на погоду окажет циклонический вихрь, который закроет небо плотными облаками и вызовет дожди с общим количеством осадков за сутки около 5–15 миллиметров, сообщает центр погоды «Фобос».

Накануне вечером сильный дождь с грозой обрушился на Владимир, а в селе Брутово Суздальского района даже прошел град. Он покрыл землю словно снег. Такой фотографией поделились с «Призывом» местные жители.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что погода этой недели напомнит раннюю осень.

— Каждый день Русскую равнину будут утюжить североатлантические циклоны, неся с собой полчища дождевых туч. Такая пасмурная и сырая погода, естественно, ограничит приток лучистой энергии солнца, — рассказал синоптик.

Проливные дожди будут сопровождаться усилением ветра.

Когда потеплеет?

Постепенно влияние циклона на погоду будет ослабевать. Дожди примут локальный и кратковременный характер, а температурный фон подрастёт. В пятницу погодные сервисы прогнозируют уже +24 градуса в дневные часы.

В выходные погода будет еще лучше. Придет антициклон скандинавского происхождения. Он вернет в лето с обилием солнца и отсутствием осадков. Воздух прогреется до +28 градусов.

— А вот с наступлением выходных, 23-24 июля, на авансцену синоптической карты пожалует солнечный «скандинавец» — антициклон скандинавского происхождения, который вернет нам настоящую летнюю погоду, — отметили в центре погоды «Фобос».

Переменчивый август

По предварительным прогнозам синоптиков, последний месяц лета будет переменчивым. Преобладающая температура составит +23-27 градусов. Но могут быть и периоды похолодания, когда по ночам температура будет опускаться до + 7 градусов, а днём подниматься не выше +15. Осадки прогнозируются в пределах нормы.

В целом же, теплый август ожидается во всех регионах европейской России — от севера до юга. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.