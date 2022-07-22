Дорогу от Владимира до Суздаля расширят до четырех полос

Росавтодор приступил к разработке проекта капитального ремонта участка трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля с расширением до четырех полос движения. Сроки работ будут известны после положительного заключения госэкспертизы.

Трассу обезопасят

Проектировщики разработают документацию на проведение капремонта участка с 256-го по 278-ой километры с увеличением полос движения до четырех, пояснили в пресс-службе Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Средства на проект выделил федеральный бюджет.

Трасса считается важным туристическим маршрутом, популярность которого с каждым годом растет. В пиковые периоды по дороге проезжает более 10 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому стоит задача создать современную и безопасную автодорогу с высокой пропускной способностью.

Помимо расширения проезжей части, заданием на проектирование предусматривается установка электроосвещения и разделительного барьерного ограждения, обустройство одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. Примыкания от местных дорог, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы должны быть приведены в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Слово — за госэкспертизой

Сроки начала строительно-монтажных работ будут определены после получения положительного заключения госэкспертизы.

Напомним, что также ведется проектирование аналогичных капитальных ремонтов еще по трем участкам: км 196 — км 216, км 216 — км 238, км 238 — км 256. Таким образом, планируется расширить более 80 километров дороги, соединяющей три города «Золотого кольца России»: Владимир, Суздаль и Иваново.

Проект является продолжением ранее начатой работы по развитию федеральной трассы. В 2021 году капитальный ремонт с расширением до четырех полос выполнен на участке 183 – 191 километры около Иваново. В 2016 году аналогичные работы были проведены на 191 – 196 километрах. Там обустроены разворотные петли, встречные потоки разделены барьерным ограждением, установлено сплошное электроосвещение.