Должностное лицо, являющееся на момент совершения вменяемого нарушения и.о. директора ГУП «ДСУ-3», привлечено к административной ответственности в виде штрафа

Владимирским УФАС России рассмотрено дело об административных правонарушениях в отношении «Ф…», являющегося на момент совершения вменяемого нарушения и.о. директора ГУП «ДСУ-3». Антимонопольным органом установлено нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал Ф. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей 00 копеек

«Владимирское УФАС России»