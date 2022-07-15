До 31 декабря необходимо получить новую КЭП в Удостоверяющем центре ФНС России

31 декабря 2022 года закончится срок действия квалифицированных электронных подписей (КЭП), выданных организациям и индивидуальным предпринимателям в коммерческих удостоверяющих центрах.
Для получения подписи заявителю (руководителю юридического лица, предпринимателю) нужно лично обратиться в Удостоверяющий центр ФНС России и предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, заявление на выдачу КЭП и пройти процедуру идентификации. Для записи квалифицированного сертификата при себе нужно иметь сертифицированный USB-носитель ключевой информации (токен).
При получении новой КЭП в налоговых органах предоставляется возможность бесплатно использовать программное обеспечение (КриптоПро) для работы с ней. Срок действия КЭП, выданных в налоговых органах составляет 15 месяцев.
Рекомендуем не дожидаться окончания года и получить КЭП в налоговой уже сейчас. Это позволит сэкономить время и избежать очередей.
Получить подпись бесплатно можно в операционных залах налоговых органов:
- ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира, г. Владимир, 1 Коллективный проезд, д.2-а;
- Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской области, г. Владимир, Суздальский проспект, д.9;
- Межрайонная ИФНС России № 12 по Владимирской области, г. Владимир, ул. Садовая, д.16-Б;
- Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области, г. Гусь-Хрустальный, ул. Рязанская, д.12;
- Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области, г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116-а;
- Межрайонная ИФНС России № 3 по Владимирской области, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 45;
- Межрайонная ИФНС России № 4 по Владимирской области, г. Муром, ул. Свердлова, д. 33;
- Межрайонная ИФНС России № 9 по Владимирской области, г. Александров, ул. Институтская, д. 8;
- Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской области, г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 18-А.
Фото «Призыва»