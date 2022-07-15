До 31 декабря необходимо получить новую КЭП в Удостоверяющем центре ФНС России

31 декабря 2022 года закончится срок действия квалифицированных электронных подписей (КЭП), выданных организациям и индивидуальным предпринимателям в коммерческих удостоверяющих центрах.

Для получения подписи заявителю (руководителю юридического лица, предпринимателю) нужно лично обратиться в Удостоверяющий центр ФНС России и предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, заявление на выдачу КЭП и пройти процедуру идентификации. Для записи квалифицированного сертификата при себе нужно иметь сертифицированный USB-носитель ключевой информации (токен).

При получении новой КЭП в налоговых органах предоставляется возможность бесплатно использовать программное обеспечение (КриптоПро) для работы с ней. Срок действия КЭП, выданных в налоговых органах составляет 15 месяцев.

Рекомендуем не дожидаться окончания года и получить КЭП в налоговой уже сейчас. Это позволит сэкономить время и избежать очередей.

Получить подпись бесплатно можно в операционных залах налоговых органов: