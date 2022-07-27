Для М-12 «Автодор» закупает саженцы сосны и реагенты

Свыше 820 миллионов рублей госкомпания «Автодор» заплатит подрядчикам за выполнение комплекса работ по обслуживанию нового участка дороги — платной магистрали М-12 «Москва-Казань». Движение по нему пустят уже в середине осени. Границы — от ЦКАДа до обхода Бараки.

Четыре участка

Заказчик строительства скоростной магистрали М-12 «Автодор» разместил на портале госзакупок два контракта стоимостью 391,2 и 430,3 миллионов рублей. Наименования контрактов одинаковые, но виды работ разные.

Указывается четыре участка в обе стороны движения:

— от транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-108 «Московское большое кольцо»

— от автомобильной дороги М-7 «Волга» до км 80

— от км 80 до транспортной развязки с автомобильной дорогой М-7 «Волга

— от транспортной развязки с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой 17Р-2 «Владимир – Гусь – Хрустальный – Тума»

О запуске 50-километрового участка автобана М-12 неоднократно говорили как в компании «Автодор», так и в администрации Владимирской области. 26 километров проходит по нашему региону.

Дорога — четырехполосная, 9 путепроводов и 2 моста, множество петель, съездов и заездов, а также пешеходные переходы и прогоны для скота. Встречные потоки разделяют барьерными ограждениями. На дороге поставят сотни дорожных знаков, светоотражающих элементов, опоры освещения. В режиме 24/7 за дорожной ситуацией будут следить камеры и датчики.

Предусмотрены многофункциональные зоны, на которых размещается площадка для отдыха с беседками, детский городок, туалеты и парковка. Вблизи населенных пунктов установят шумозащитные экраны. Все это нужно обслуживать: содержать в чистоте и вовремя ремонтировать.

— В комплекс работ по содержанию включены все работы, необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта, — сообщается в техническом задании.

В контракты входят также работы по мониторингу и обеспечению безопасности дорожного движения.

В «Автодоре» рассказывают, что для помощи автомобилистам и оперативного устранения проблем на платных участках круглосуточно работают экипажи аварийных комиссаров.

Посадят сосны

Также «Автодор» торгует контракт на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению или лесоразведению лесных культур методом посадки лесных культур на территории Владимирской, Московской, Костромской и Волгоградской областей стоимостью 156 миллионов рублей.

Во Владимирской области собираются высадить 43 750 сеянцев сосны.

Весной этого года такой конкурс уже проводился, но только для Владимирской области. Компания «Экозем изыскания» за 85,3 миллионов рублей должна была купить и посадить 1000 сеянцев сосны. Площадь участков для проведения лесовосстановления — 410,1 гектаров.

В прошлом году в департаменте лесного хозяйства области сообщали, что при строительстве скоростной трассы М 12, а также устройстве ее инфраструктуры на территории Владимирской области вырубят чуть более одной тысячи гектаров леса.