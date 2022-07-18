Директор МАУ г. Владимира «Центр школьного питания» привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение антимонопольного законодательства

Владимирским УФАС России рассмотрено дело в отношении директора МАУ г. Владимира «Центр школьного питания». Антимонопольным органом установлено нарушение антимонопольного законодательства, выраженное в закреплении в Положении о закупках МАУ «Центр школьного питания» перечня закупки у единственного поставщика оснований для закупки у единственного поставщика, охватывающего практически всю сферу деятельности учреждения, не ограничивая данный неконкурентный способ закупки никакими критериями и случаями, что позволяет учреждению осуществлять закупку у единственного поставщика независимо от наличия конкурентного рынка, создает возможность привлечения исполнителя без проведения торгов, и, как следствие, создает условия для дискриминации и ограничения конкуренции.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал директора МАУ г. Владимира «Центр школьного питания» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей 00 копеек

«Владимирское УФАС России»