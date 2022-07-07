Детям-сиротам предложили вместо квартир сертификаты

Со следующего года у детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, появится альтернатива главному виду бюджетной поддержки. Если они к 25 годам так и не получили положенные по закону «однушки», то им выдадут целевой сертификат. Сорок жителей Владимирской области из этой категории уже ждут новой меры поддержки.

Деньги на жилье

Законопроект о дополнительной мере социальной поддержки детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, был рассмотрен на последнем заседании Законодательного Собрания Владимирской области. Депутаты приняли его пока в первом чтении. Проект был разработан с предложения прокуратуры.

— Дети-сироты получают однокомнатные квартиры от органов местного сапоуправления. Очереди большие. Люди ждут, у них появляются семьи. И им уже нужно жилье побольше. Предоставление сертификата позволит улучшить жилищные условия самостоятельно. На сегодня вопрос обеспечения жильем детей-сирот очень важный. О необходимости его решения говорил президент. Нам нужно принимать дополнительные меры поддержки, — говорит старший помощник прокурора Владимирской области Ольга Коткова.

Депутаты единогласно поддержали предложение прокуратуры. Но альтернатива прописана в тех же условиях, что и предоставление квартир. Те же 33 квадратных метра и тот же расчет суммы по социальной стоимости квадрата. Хорошая новость в том, что на региональном уровне пересчитали нормативную цену, подняв ее с 39 до 58 тысяч рублей с квадратного метра. Во Владимире же планку подняли еще больше — 82 тысячи рублей за квадратный метр. То есть дети-сироты смогут получить от 1,9 до 2,7 миллиона рублей, в зависимости от муниципалитета.

— Закон предполагает выдачу сертификата на определенную сумму денег, которые человек может потратить на покупку жилья. К нему можно добавить маткапитал и дополнительно взять ипотечный кредит. Тогда семья может позволить себе купить приличную квартиру, — говорит председатель Заксобрания Владимир Киселев.

Для тех, кому 25 +

Помимо ограничений по нормативам, прописаны и четкие требования к получателям. Возраст — старше 25 лет. Наличие постоянного место работы — не менее 6 месяцев, отсутствие долгов по налоговым платежам и алиментам. Здоровье — дееспособные, отсутствие записей в психиатрическом и наркологическом диспансерах.

Если квартиры предоставляются по заявлению, то сертификаты — по решению суда. Жителям из категории детей-сирот придется обратиться в суд с иском о понуждении администрации выполнить обязательства о предоставлении жилья. Стороны по ходу заседаний должны придти к мировому соглашению о выплате компенсации. Сертификат выдается один раз.

В бюджете региона на этот год предусмотрено 322,3 миллиона рублей на покупку жилья для 232 детей-сирот.

Владимир должен купить 25 жилых помещений на сумму 56 миллионов рублей. Большую часть денег выделила область.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия несколько раз пыталась приобрести квартиры, но участники на торги не выходили. Пришлось даже снизить требования к квартирам. Теперь детям-сиротам можно купить квартиры в Юрьевце, Энергетике, Лесном, Оргтруде.