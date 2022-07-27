Дети Владимирской области могут доехать в здравницы за полцены

Во Владимирской области установлена 50-процентная скидка на проезд в санаторий или на лечебный курорт для детей без инвалидности, но нуждающихся в санаторно-курортном лечении по заключению врача. Скидка также предоставляется одному из родителей ребёнка — сопровождающему.

Как получить

Льготой можно воспользоваться один раз в год для проезда к месту лечения и обратно на междугородном транспорте в пределах России, пояснил региональный департамент социальной защиты населения.

Право на эту меру поддержки есть у семей с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в области. Сейчас это 13 501 рубль на человека в месяц.

Скидку дают и одному из родителей ребёнка — сопровождающему.

Скидка действует на поезда и вагоны всех категорий, кроме фирменных и повышенной комфортности, а также на билеты на самолет эконом-класса при отсутствии железнодорожного сообщения.

Как получить компенсацию

Билет на проезд сначала придется купить самостоятельно, за полную стоимость. Затем уже получить возмещение половины расходов. Для этого нужно обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребёнка.

Потребуются медицинские и проездные документы, путевка в здравницу, а также справка о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу приобретения билетов в санаторий.

— Выплата производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о возмещении затрат, — говорится на сайте ведомства.

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимирской области упростили схему подачи документов на санаторное лечение детей. Теперь родителям и законным представителям несовершеннолетних при оформлении путёвки не нужно посещать облздрав. Достаточно обратиться к участковому врачу-педиатру. Доктор окажет содействие в оформлении необходимой документации.