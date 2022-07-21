Деньги, земля, кадры. Виталий Мутко и Александр Авдеев обсудили строительные проекты

Виталий Мутко в связке с Владимирской областью упоминается нечасто, но исключительно по хорошим поводам. То, будучи спортивным министром, он подписал соглашение с регионом-33 о развитии физкультуры и спорта. То, уже находясь в должности гендиректора АО «ДОМ.РФ», передал федеральную землю под строительство спорткомплекса (которого пока нет, но всё равно спасибо). И вот сейчас, продолжая возглавлять акционерное общество, призванное содействовать государственной жилищной политике, он встретился с главой владимирского региона Александром Авдеевым и обсудил ряд проектов, нацеленных обеспечить доступность жилья в нашей области.

Арендное жильё

Владимирская область будет шире использовать механизмы «ДОМ.РФ». В частности, для строительства арендного жилья. Запрос на него уже существует. Например, у работодателей, желающих привлечь в регион квалифицированные кадры.

— В первую очередь это нужно нашим предприятиям, чтобы привлекать в регион новых специалистов. В программе будет участвовать бизнес из Юрьев-Польского, Кольчугинского, Ковровского, Киржачского районов, — написал Александр Авдеев в своём Телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что, со своей стороны, администрация Владимирской области ужа ввела льготу по налогу на имущество, чтобы компании могли сдавать жилье на комфортных условиях. Это поможет запуску пилотного арендного проекта в регионе.

Оценивая в целом пользу сотрудничества Владимирской области с АО «ДОМ.РФ», Александр Авдеев отметил, что механизмы, которые использует акционерное общество, позволяют застройщикам снижать издержки на реализацию своих проектов.

— Компания может обеспечить низкие процентные ставки при кредитовании, предоставить займ на долгий срок, позволяет привлечь к участию в работе профессиональную команду, которая может помочь регионам запустить масштабные проекты комплексного развития территорий, — привела цитату главы региона пресс-служба администрации области.

Полезные механизмы

Стороны обсудили и другие проекты, предлагаемые к реализации на Владимирской земле. В числе перспективных планов — применение облигаций «ДОМ.РФ» для модернизации теплоэнергетического комплекса Кольчугинского района, сообщил сайт акционерного общества.

Обновлённая коммунальная инфраструктура позволит ввести в строй более 355 тысяч квадратных метров жилья. Реализацией проекта со сроком завершения в 2024 году займётся компания «Владимиртеплогаз».

Общий объём займа — более 2,7 млрд рублей.

— Ждём решения в августе. Если всё сложится удачно, сможем заменить в городе теплосети и построить новые котельные, чтобы людям здесь стало комфортнее жить, — написал глава региона в Телеграме.

Кроме того, на встрече был рассмотрен вопрос развития во Владимирской области неиспользуемых федеральных земель, находящихся под управлением «ДОМ.РФ». Это сотни гектаров. Сейчас они никак не используются.

Пока в оборот вовлекли только 141,3 га с градостроительным потенциалом более 770 тысяч квадратных метров. Нужно и дальше осваивать этот ресурс.

— Хотим до 2030 года на этих участках ввести больше миллиона кв. м жилья. Тысячи счастливых семей в новых квартирах — тот результат, к которому мы стремимся, — пояснил Александр Авдеев.

Справка. «ДОМ. РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России. Создан в 1997 году под названием «Агентство ипотечного жилищного кредитования» постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. Сто процентов акций компании принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).