Деньги вместо земли — новый вид поддержки многодетных обсуждают депутаты Заксобрания

Свободных земельных участков под ИЖС в городах и районах во Владимирской области почти не осталось. Но обязательство по предоставлению нуждающимся в улучшении жилищных условий многодетным семьям сохранилось. Вопрос, какую альтернативу можно предложить, обсудили депутаты Заксобрания.

Деньги на жилье

Спустя год депутаты Заксобрания вернулись к вопросу предоставления компенсаций вместо земельных участков. Тема стала еще более злободневной. К примеру, владимирская мэрия уже обратилась в область с просьбой перевести в муниципальную собственность кусок земли в Пиганово. Наделов в трех других микрорайонах (Лунево, Полянка, Юрьевец) уже не осталось.

Депутаты Заксобрания провели первое заседание рабочей группы по этой теме. У них накопились обращения от многодетных семей и муниципальных властей. Все выступают за введение альтернативы земельному участку.

— Земля для многодетных – это особая мера социальной поддержки. Она нацелена на решение жилищных проблем таких семей, на защиту интересов детей. Если и вводить компенсацию, то строго «окрашенную». Эти деньги должны идти только на улучшение жилищных условий, на покупку жилья, на ипотеку, — говорит председатель рабочей группы Дмитрий Рожков.

Прошлой весной депутаты горсовета во Владимире обсуждали с чиновниками из администрации возможность компенсаций. Озвучили и сумму — 300 тысяч рублей. Но она совершенно не устроила многодетные семьи. Кадастровая стоимость участков в Пиганово, Лунево и на Полянке куда выше. Но там дело и встало.

Депутаты Заксобрания продвинулись дальше. Решили, что законопроект такой разработать возможно, но необходимо установить целевой характер льготы и нужно точно знать, кто хочет компенсации, чтобы рассчитать сумму бюджетных расходов. С деньгами на местах тоже не густо. И земель нет, и денег. Но с землями еще большой затык с обеспечением их транспортной и инженерной инфраструктурой. Это десятки, а то и сотни миллионов рублей. Компенсации обойдутся дешевле.

С учетом перспективы

Статистика по Владимиру в отношении многодетных семей весьма показательна. За 10 лет земельные участки получили 1042 владимирские семьи. Только половина из них получила разрешение на строительство. Из них тоже не больше половины справили новоселье.

Если в 2015-2017 годах выделяли по 120-160 участков, то в 2021 году — всего 68.

А на новом участке в Пиганово, по самым скромным подсчетам, можно сделать 80 наделов. В этом году нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 160 многодетных семей. Все они имеют право получить землю. Так что участок явно не решит проблему с очередями.

Хотя в Пиганово ситуация с коммуникациями попроще. Рядом многоквартирная застройка, поэтому есть асфальтированные дороги, ходит общественный транспорт. На автобусах можно добраться до садика и школы в Юрьевце. Но надо думать и о перспективе. Многодетных семей становится все больше. С учетом повышения прожиточного минимума число претендентов на бесплатный участок тоже растет.