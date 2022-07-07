День семьи, любви и верности во Владимирской области пройдет без алкоголя

8 июля все магазины и сетевые маркеты Владимирской области закроют свои алкогольные отделы. В этот день объявили «сухой закон»: запрещена торговля всеми видами спиртных напитков, включая пиво. При этом ограничение не распространяется на розничную продажу спиртного в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания.

Закон есть закон

Праздник подпадает под действие областного закона «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области», который приняли еще в 2014 году.

Запрет на продажу алкогольной продукции во Владимирской области действует дважды в год: в День семьи, любви и верности (8 июля), и в День знаний, (1 сентября или другая дата, если 1 сентября — выходной).

Приобрести алкоголь нельзя будет с 21 часа 7 июля по 9 часов 9 июля.

При этом запрет на торговлю алкоголем приходится на руку для разного рода «наливаек» — магазинов, имитирующих общепит. 8 июля их ждёт двойная или тройная выручка, а может, и того паче, учитывая, что конкурентов в лице обычных магазинов просто не будет.

Как показывает практика, без нарушений в дни праздничного «сухого закона» не обходится. В прошлые годы их фиксировали посетители торговых точек и сразу сообщали в региональный департамент предпринимательства. На место выезжала полиция. Торговлю алкоголем сразу же пресекали.

Торжества в Муроме

Напомним, что центром празднования Дня семьи, любви и верности вновь станет Муром. Там действие пройдёт на 15 тематических площадках. Будут и исторические конструкции, посвященные древним временам. А вечером состоится большой концерт на набережной Оки.

Два с половиной часа там будут выступать звезды российской эстрады. Имена артистов пока не называются. Как стало известно, ведущими мероприятия в этом году станут Дмитрий Харатьян и его супруга Марина Майко.