Член аукционной комиссии муниципального автономного учреждения г. Владимира «Городской центр здоровья» привлечен к административной ответственности

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04.07.2022 года  руководитель Владимирского УФАС России  рассмотрел дело об административном   правонарушении, возбужденное   в отношении члена аукционной комиссии МАУ г.Владимира «Городской центр здоровья», предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Аукционной комиссией учреждения   была  отклонена заявка физического лица на участие  в аукционе  на право заключения договора аренды  нежилого  помещения в нарушение  порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденного  Приказом ФАС России от 10.02.2010№ 67.

Рассмотрев материалы дела об административном  правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России  признал члена аукционной  комиссии виновным  в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 000 рублей.

Владимирское УФАС России