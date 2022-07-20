Член аукционной комиссии муниципального автономного учреждения г. Владимира «Городской центр здоровья» привлечен к административной ответственности

04.07.2022 года руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении члена аукционной комиссии МАУ г.Владимира «Городской центр здоровья», предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Аукционной комиссией учреждения была отклонена заявка физического лица на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения в нарушение порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденного Приказом ФАС России от 10.02.2010№ 67.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал члена аукционной комиссии виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 000 рублей.

Владимирское УФАС России