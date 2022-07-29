Число жертв купального сезона выросло до 25 человек

За два дня во Владимирской области произошли еще две трагедии на воде. 26 июля в Муроме утонул мужчина, а на следующий день происшествие произошло в Киржачском районе. На реке Мележа утонула женщина. С начала купального сезона во Владимирской области уже погибли 25 человек. Среди трагедий есть и несчастные случаи с детьми. Вода унесла жизни 5 несовершеннолетних.

Мастер-класс от спасателей

В изнуряющие жаркие дни водоемы Владимирской области так и притягивают жителей региона. Чтобы предотвратить беду, спасатели проводят для населения обучающие мастер-классы. Один из них состоялся накануне на берегу водоема Семязино во Владимире. Провели мастер-класс сотрудники МЧС России и руководство ВРОО «Клуб «Спасатель».

— К сожалению, спасти утопающего человека бывает очень сложно, поскольку происходит это в считанные секунды и зачастую окружающие просто не понимают, что произошла беда. Но если кто-то стал очевидцем такого происшествия, то в его силах спасти человеку жизнь, — подчеркивают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Профессиональный спасатель аварийно-спасательной службы области Алексей Климов на практике показал, какие действия необходимо произвести в воде для спасения утопающего. Зачастую помочь тонущему непросто. В экстремальной обстановке он может схватиться за спасающего, тогда утонуть могут оба. Поэтому в воде необходимо подплывать к тонущему сзади, придерживать его за спину и держать голову вверх.

Полученные знания могут спасти чьи-то жизни.

Спасатели показали отдыхающим на Семязино владимирцам методы спасения утопающих с помощью спасательного жилета, сапборда и без подручных средств. Так, надувная доска позволяет быстро подплыть к тонущему и эвакуировать из воды в безопасную зону.

На берегу руководитель клуба «Спасатель» Алевтина Климова продемонстрировала на взрослом и детском манекенах приёмы сердечно-лёгочной реанимации. Отдыхающие на пляже смогли сами попробовать произвести необходимые действия, в том числе свои силы оценили и дети, поработав на детском тренажёре. Также все желающие уже в воде потренировались в спасении условно утопающего.

При происшествиях на воде следует звонить по единому номеру — «112».

Важно помнить

Купальный сезон в регионе продолжается. Чтобы отдых на воде не обернулся трагедией, сотрудники МЧС настоятельно призывают граждан контролировать своих детей и как можно чаще проводить разъяснительные беседы об опасности купания в запрещённых местах, а еще учить детей плавать.

Взрослым стоит помнить о том, что купание в состоянии алкогольного опьянения, а также при общем плохом самочувствии смертельно опасно для здоровья. Также не следует купаться в необорудованных местах – там отсутствует спасательный пост, а дно не обследовано или же имеет опасный рельеф.

Напомним, что по итогам купального сезона прошлого года во Владимирской области произошло 36 трагических случаев на воде. Количество погибших аналогичное, среди них шесть детей.