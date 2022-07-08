Число пользователей Wink во Владимирской области за полгода выросло в 1,5 раза

Владимирцы скачали приложение Wink (18+) от «Ростелекома» более чем на 60 тысяч устройств. По сравнению с декабрем 2021 года число установок мультимедийной платформы в регионе увеличилось в 1,5 раза. Почти две трети пользователей Wink подключались через Smart TV и на сайте, чуть меньше трети используют смартфоны на Android, остальные — гаджеты на iOS.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Во Владимирской области мы активно прокладываем оптоволокно. Наша современная телеком-инфраструктура приходит в сельскую местность, и у жителей глубинки появляется возможность пользоваться современными услугами связи на хорошей скорости. В том числе и видеоплатформой Wink, где каждый член семьи, вне зависимости от возраста, найдет что-то для себя. Наш сервис открывает широкие возможности для отдыха и образования. Например, те, кому надоели фильмы и сериалы, смогут посетить виртуальные экскурсии по ведущим музеям мира или послушать аудиокниги».

Олег Болдин, житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области:

«Я и мои домашние оценили возможность подключения к одному аккаунту пяти различных устройств. Причем делать это можно не только в стенах квартиры, но и на даче, пляже, в транспорте – главное, чтобы был интернет. У меня большая семья, и это очень удобно. Подключаете себя, а детям и родителям даете доступ. При этом стоимость услуги не изменяется».

На платформе Wink представлены более 400 телеканалов, а также свыше 60 тысяч фильмов и сериалов. Контент предоставляется в высоком качестве HD и Ultra HD (4K). Пользователи могут ставить трансляцию на паузу, перематывать и продолжать просмотр видео с любого места, загружать фильмы на свое мобильное устройство и смотреть их даже там, где нет доступа в Сеть.

Для того, чтобы начать пользоваться Wink, нужно скачать приложение на устройство и пройти регистрацию на сайте сервиса или в приложении. Далее – оформить подходящую подписку и смотреть телеканалы, фильмы и сериалы.

Подробнее о сервисах и услугах компании можно узнать на сайте «Ростелекома».

ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 ОГРН 1027700198767 зарегистрировано по юридическому адресу 191002, город Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.