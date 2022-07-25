Четыре человека утонули на водоемах Владимирской области за два дня

С возвращением жаркой погоды во Владимирской области вновь фиксируются трагические случаи на водоемах. Только за минувшую пятницу и выходные дни утонули четыре человека.

Происшествие на Соловьином пруду

Вечером в пятницу в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о происшествии на Соловьином пруду в областном центре.

На место поспешили сотрудники полиции, администрации, поисково-спасательного отряда города и аварийно-спасательной службы области. Спасатели извлекли из воды тело 49-летнего мужчины.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Три трагедии за день

Ещё три трагедии произошли накануне, в воскресенье. Днем на водохранилище Содышка во Владимире обнаружили погибшего мужчину. Силами спасателей поисково-спасательного отряда Владимира тело извлекли из воды. Личность утонувшего сейчас устанавливается.

Практически в это же время поступило сообщение о том, что в пруду у населённого пункта Ляхи Меленковского района утонул 50-летний мужчина. Тело из воды достали очевидцы происшествия. В обстоятельствах гибели мужчины разбирается полиция.

Поздним вечером в службу спасения поступило сообщение из Кольчугинского района. На реке Пекше в районе деревни Отяевка очевидцы извлекли из воды тело 32-летнего мужчины и передали полиции. Обстоятельства случившегося также устанавливаются.

Важные правила

В чрезвычайном ведомстве подчеркивают, что на всех водоемах, на которых произошли трагедии, официально купаться нельзя.

— К сожалению, чаще всего к гибели людей приводит их халатное отношение к собственной безопасности и своему здоровью, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

В опасной ситуации незамедлительно звоните по номерам 101 и 112.

Наступившая неделя будет жаркой. Воздух в дневные часы вновь прогреется до +28…+30 градусов, а значит, жители региона вновь устремятся на водоемы. Сотрудники МЧС России напоминают, что купаться можно только в разрешённых для этого местах и не оставлять без присмотра детей у воды. Также стоит помнить о том, что купание в состоянии алкогольного опьянения, а также при общем плохом самочувствии смертельно опасно для здоровья.