Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Собинском районе

Авария с участием сразу трех автомобилей произошла накануне в Собинском районе. Пострадали четыре человека. Двое из них госпитализированы в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Превысил скорость

По предварительной информации, около 10.30 на 10-м километре трассы «Собинка – Лакинск — Ставрово» 39-летний водитель автомобиля «Chevrolet» превысил скорость и наехал на стоящий на проезжей части автомобиль «Лада». Затем иномарка врезалась в автомобиль «Renault», после чего опрокинулась.

Пострадавших деблокировали сотрудники пожарных подразделений.

Больше всего пострадали 22-летние водитель и пассажир «Лады». Их госпитализировали в больницу. Два пассажира автомобиля «Chevrolet» направлены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Полиция проводит проверку.

43 ДТП за неделю

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 ДТП с пострадавшими в них людьми. 6 человек погибли и 59 получили травмы различной степени тяжести, среди них 14 детей.

Полицейские оформили 370 происшествий с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции области остановили 75 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 7 аварий.