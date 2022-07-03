«Черные риелторы» обманули владимирцев на 23 миллиона рублей

Во Владимирской области будут судить группу «черных риелторов». Следствие установило причастность к 17 мошенничествам с жильем. Причиненный ущерб потерпевшим превысил 23 миллиона рублей. Расследование уголовного дела в отношении 8 жителей региона окончено, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Их будут судить по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Схема развода

Следствием установлено, что одна из обвиняемых, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, решила создать организованную преступную группу. В нее вошли ее знакомые, в том числе имеющие криминальное прошлое. Обвиняемая также разработала план, как получать сведения о квартирах с неблагополучными или одинокими хозяевами, злоупотребляющими алкоголем.

Входя в доверие к собственникам жилых помещений, «черные риелторы» убеждали их подписать необходимые документы для переоформления права собственности, обещая взамен приобрести другое жилье и погасить долги по коммунальным платежам.

Чтобы на период совершения сделок собственник квартир не общались с соседями и родственниками, потерпевших вывозили на съемные квартиры, дачные участки, находящиеся в пользовании преступников.

— Получив документы, обвиняемые оформляли квартиры на себя и своих близких, либо продавали их лицам, не осведомленным о преступном происхождении данного имущества, полученные денежные средства под различными предлогами собственникам не передавались, — уточняет пресс-служба областной прокуратуры.

Взамен своих квартир потерпевшие ничего не получали.

Пойдут под суд

Все участники группы были задержаны сотрудниками УМВД России по Владимирской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

— Уголовное дело в отношении еще двоих участников выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.