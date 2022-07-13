Черника пошла! Ягоды продают на остановках и вдоль дорог

Во Владимире вблизи остановок общественного транспорта бабушки начали продавать чернику. Ведерки и баночки стоят и вдоль дорог в населенных пунктах Судогодского, Гусь-Хрустального, Муромского районов.

Черное и красное

Жаркая засушливая погода дала быстрый рост и поспевание черники. Первый урожай собрали раньше обычного.

— В лесу сухо было, собирать хорошо. Только слепней много. Ягода при этом сладкая, сочная. Не водянистая. Но не сказать, что много ее. Кусты не усыпаны, как было в 2020 году, — рассказывает жительница деревни Никулино.

Большой пластиковый стакан с ягодами стоит 250 рублей. Это высокая цена. Но черника всегда была самой дорогой ягодой как из леса, так и с огорода.

Лесную землянику в продаже можно встретить только вдоль дорог.

До города эту ягоду не везут, слишком быстро она мнется. Поэтому чаще всего у остановок торгуют садовой земляникой. Стаканчик — 200 рублей.

А вот клубника дешевеет. Ее сейчас активно продают хозяйства МЮДа. Можно и за 300 рублей за кг сторговаться. Также бабушки ведерко отдают за 200 рублей. У них всегда ягода дороже.

— В этом году много брали клубники. Дети охотно едят. Заметили, что у бабушек в этом году она водянистая. Вроде и ягоды крупные, но нет сладости. А вот кубанская — очень вкусная. Да и стоит она уже 250 рублей за кг, — рассказывает мама двоих детей Ирина.

И арбуз в придачу

Многие владимирцы уже открыли сезон бахчевых. Гипермаркеты и сетевые магазины предлагают неплохие цены на арбузы — 30-40 рублей за кг. Везут пока из Дагестана и Узбекистана.

На дыни тоже начали скидывать — 100 рублей за кг. Еще неделю назад «Торпеда» и «Колхозница» стоили по 120-140 рублей за кг.

Ранее «Призыв» писал об открытии сезонной ярмарке на парковке торгового центра «Мегаторг». Там бахчевые тоже продаются. Стоят по 50-55 рублей за кг.