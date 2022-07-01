Бюджет Владимирской области вырос на 3,8 миллиарда рублей

Дополнительный доход — это всегда радостная новость как для рядового жителя, так и для большой региональной казны. На вчерашнем заседании Заксобрания депутаты и чиновники обсудили направления расходования 3,8 миллиарда рублей, поступивших в бюджет в виде налогов и федеральных траншей.

Школы и подготовка к зиме

Тот редкий случай, когда между депутатами и чиновниками не было споров и разногласий. Главный финансист региона Вячеслав Кузин обстоятельно объяснил, что часть средств пойдет на софинансирование государственных программ и национальных проектов. В том числе, на увеличение МРОТ с 13 890 до 15 279 рублей в месяц, на поддержку семей с детьми.

Ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет и прежние выплаты повысились с учетом индексации МРОТ с 1 июня.

— Выделены дополнительные средства на реконструкцию ЦРБ в Мелехово, завершение строительства 3-х ФАПов в Гусь-Хрустальном, ремонт во 2-м роддоме и перинатальном центре во Владимире, завершение строительства 2-х детсадов во Владимире, капитальный ремонт крытого спортзала в кадетском корпусе, завершение капремонта в Ковровской гимназии. Деньги на ремонт школ – тема особенно актуальная, с учетом того, что ни одна школа региона в этом году не вошла в федеральную программу капремонта, — пояснил спикер Заксобрания Владимир Киселев.

Полмиллиарда выделено на подготовку к отопительному сезону. Это сумма поступит в виде субсидий теплоснабжающим организациям области. Еще 91 миллион рублей предусмотрен на рекультивацию свалок.

— Увеличить доходы и расходы регионального бюджета стало возможным, в том числе благодаря федеральной помощи. Благодарю федеральные власти за внимание к нашей области и поддержку наших проектов! — сказал глава региона Александр Авдеев.

Ремонт дорог

Отдельная тема — ремонт дорог. Когда депутаты обсуждали итоги исполнения бюджета 2021 года, председатель бюджетного комитета Михаил Максюков уточнил, что муниципалитеты будут по-прежнему получать доли в зависимости протяженности и нормативности дорог.

— Важно и дальше не снижать объем финансирования дорожной деятельности. По-прежнему будем выделять отдельно средства на местные дороги, — говорит Михаил Максюков.

В рамках корректировки сумм на 2022 год добавлено на ремонт региональных дорог 890 миллионов рублей. Правительство РФ из резервного фонда также выделило 195,5 миллиона рублей на приведение в порядок дорог Суздаля к 1000-летию города.

Во время своего визита во Владимирскую область глава Правительства Михаил Мишустин также пообещал еще 400 миллионов рублей на приведение дорог Суздаля и окрестностей в нормативное состояние.

В Суздальском районе уже идет ремонт участков дорог «Владимир – Иваново» – Гнездилово – Туртино – Старый Двор и Суздаль – Ивановское – Гнездилово. По ним часто ездят туристы по памятным и историческим местам, так что работы будут под особым контролем.