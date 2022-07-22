Более 600 Капсул с голосовым помощником Марусей приобрели клиенты «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях

Во Владимирской и Ивановской областях с начала 2022 года более 150 абонентов «Ростелекома» приобрели умную колонку Капсулу с голосовым помощником Марусей от VK. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же с начала продаж жители двух областей купили более 600 Капсул. Чаще всего гаджет приобретали во Владимире, Иванове, Муроме и Коврове.

Умная колонка Капсула — многофункциональное устройство с голосовым помощником Марусей. У него имеется два варианта: Капсула и Капсула Мини. Они отличаются по дизайну и размерам, но практически идентичны по функционалу. Питается устройство от электросети и поддерживает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi, NFC, Bluetooth.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Популярность умной колонки растет в течение всего последнего года. Многие покупатели приобрели ее сначала себе, а потом и для подарка друзьям и знакомым. Капсула позволяет управлять “Умным домом” и видеосервисом Wink с помощью голосовых команд. Голосовой помощник без помощи ТВ-пульта может найти фильм или сериал, переключить каналы, отрегулировать громкость и многое другое. Также Маруся помогает с “Умным домом”: выполняет команды для облачного домашнего видеонаблюдения, управления бытовыми приборами, освещением, датчиками безопасности».

Олеся Куракина, абонент «Ростелекома» во Владимире:

«Капсула — штука классная, в хозяйстве очень удобная. Когда готовлю, руки заняты или в муке, а ее трогать и не нужно: дала голосом необходимые команды, и Маруся все исполнила. Ни минуты не сожалею о покупке, колонка прижилась у всех членов семьи. Мне нравится крутое звучание с басами, легкость использования и коннект с телефоном. Детям — за то, что готова отвечать на любые вопросы и за игры. Мужу — за утренний режим и новости из разных источников. Так что Капсула у нас — самый используемый гаджет, даже планшеты у детей на первое время потерялись на фоне Маруси».

Узнать более подробную информации и приобрести Капсулу с голосовым помощником Марусей можно на сайте или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.