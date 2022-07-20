Безопасные советы для путешественников

Лето – время поездок, приключений и новых впечатлений. Как правило, многие стараются летом взять отпуск и отправиться в путешествие. Важно правильно подготовиться к поездке, чтобы потом не думать и не переживать ни о чем, кроме своего отдыха.

Не будем останавливаться на подборе маршрутов, сборе багажа и аптечке. Остановимся на тех моментах, о которых, как правило, не каждый задумывается. Это защита в непредвиденных ситуациях и эксперты Сбера рассказали, как можно себя «подстраховать» от ряда рисков, которые могут случиться во время путешествия. Конечно, речь идет о страховании.

Отличным вариантом сохранить привычный образ жизни для всей семьи и быть уверенным в непредсказуемых ситуациях станет полис «Защита от травм», который «подстрахует» в нужный момент. И самое главное, что действует он круглосуточно на территории всего мира и позволяет защитить сразу 6 человек – а это очень удобно для семейной поездки.

В отпуске все мы расслаблены, бдительность теряется. Поэтому, чтобы не оказаться вдали от дома без финансов, стоит застраховаться от потери денег на банковской карте. И здесь на выручку придет программа «Сбереги финансы», которая позволит не только на время путешествия, но и на целый год все банковские карты и счета (вклады) Сбера.

О чем мы точно не думаем во время отдыха, так это о том, что во время поездки что-то может произойти с жильем. Например, соседи затопили, кто-то забрался в квартиру или случился пожар. И здесь выручит программа, которая так и называется — «Защита дома». При этом при оформлении программы не требуется осмотр квартиры или дома, что очень сэкономит время. А программу можно полностью настроить под себя.

Кстати, отличный вариант страховки «три в одном», которая сразу поможет защитить себя и свою семью сразу от нескольких рисков – и жилье, и финансы, и здоровье. С этим поможет программа «Защита на любой случай», которая одним полисом подарит вам драгоценное спокойствие на отдыхе.

И еще очень важный момент, который нужно предусмотреть тем, кто путешествует на машине. Важно предусмотреть не только уровень масла, исправность световых сигналов, наличие аптечки, запаски, огнетушителя и прочих необходимых для автолюбителя средств, но и не закончилась ли страховка ОСАГО. Ведь водитель, когда садится за руль, берет на себя ответственность не только за свое здоровье и здоровье пассажиров, но и за всех участников дорожного движения. А ОСАГО как раз страхует от таких рисковых событий. Если раньше для того, чтобы оформить страховку, нужно было ехать в офис страховой компании, то теперь опять же можно сэкономить время и деньги и оформить его онлайн прямо в Сбербанк Онлайн. Такой полис равнозначен бумажному аналогу, поэтому можно смело отправляться в путь.

В любом случае, какой бы вариант отдыха вы не выбрали – пусть он ничем не будет омрачен!

ПАО Сбербанк