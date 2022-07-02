Банк России представил новую сторублевую купюру

Сторублевые купюры обрели новый дизайн. Кроме того, они содержат усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой банкноте. В оборот новая купюра будет вводиться постепенно и со временем полностью заменит прежнюю.

Что изменилось

Новую сторублёвую купюру выпуска 2022 года представил Банк России. С 30 июня она введена в оборот в качестве официальной банкноты.

На лицевой стороне купюры изображена Москва: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

— Кстати, впервые Москва появилась на банкнотах почти 100 лет назад и после этого неоднократно была изображена на денежных знаках. Чаще всего внимание художников привлекали различные виды Московского Кремля, — сказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации банкноты.

Основным изображением на оборотной стороне банкноты стал Ржевский мемориал советскому солдату. На втором плане новой купюры изображен музей-заповедник «Куликово поле».

Заметна в кошельке

Обновленная банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме, ее легко будет найти в кошельке.

— Обратите внимание, что банкноты приближены по цвету к старой купюре образца 1997 года. Мы сознательно это сделали для того, чтобы сохранить, во-первых, цветовую гамму, цветовую преемственность, чтобы нашим гражданам было легко и просто найти в своем кошельке купюру, — добавил Сергей Белов.

Новая банкнота также содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Обновленные банкноты будут поступать в обращение постепенно.

— Банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов, — говорится на сайте Банка России.