Бахчевые завезли на ярмарку на Батурина

Во Владимире открылась сезонная ярмарка сельскохозяйственной продукции. На парковке у бывшей автостанции начали торговать фруктами, овощами и бахчевыми культурами из Азербайджана, Узбекистана, а также Краснодарского края, Тамбовской и Ростовской областей.

Южный ассортимент

Палатки ставят разномастные: одни на деревянных настилах и с такими же прилавками, другие тентовые с ящиками на земле. Ассортимент у всех примерно одинаков — помидоры, перцы, лук, арбузы, дыни, абрикосы, виноград, яблоки. Бабушек со свойскими огурцами и клубникой здесь не найти.

— Муниципальный МУП «Владимирский центральный рынок» обеспечивает желающих рабочими местами. Контроль за качеством реализуемой продукции будут осуществлять Россельхознадзор и ГБУ «Центр ветеринарии». Охрану общественного порядка обеспечит владимирская полиция. Планируется, что рынок будет работать до 15 ноября, — сообщила пресс-служба администрации города.

На ярмарке у каждой палатки висят бумажки с данными продавца, но документов, подтверждающих качество продукции, и ценников нет. Честно говоря, вряд ли хотя бы какие покупатели решались спрашивать документы. А вот с ценниками всегда все неопределенно. На каждый товар надо спрашивать. Если брать несколько видов продукции, то можно смело требовать скидку.

Арбузы стоят 60 рублей за кг, дыни – 90-120 рублей в зависимости от сорта.

Южные помидоры открытого грунта стоят 130-150 рублей за кг, огурцы – по 100 рублей. Цены сопоставимы с теми, что на крытых ярмарках и в сетевых магазинах. Только там нет пыли с дороги и бывают скидки.

Другие варианты

В этом году впервые торговые ряды для южных овощей и фруктов устроили на парковке торгового центра «Мегаторг». Недостатка в торговле привозными фруктами и овощами нет. Палатки и прилавки ставят во дворах спальных районов, у магазинов. Половина из них размещается на вполне законных основаниях. Через торги администрация сдает в аренду муниципальные земли под нестационарные объекты.

Больше не хватает обустроенных прилавков для дачников, которые в сезон приезжают на пару часов, чтобы продать излишки урожая. На Егорова и Красноармейской были такие, но из-за того, что ими стали злоупотреблять торговцы с южных стран, пренебрегая санитарными требованиями, их демонтировали. Теперь бабушки стоят у остановок, да и то не у всех. Так что если захочется с грядки клубники или огурчика, то место торговли еще надо будет поискать.

Кстати, мэрия в апреле-мае предприняла две попытки открыть сельскохозяйственные ярмарки для продажи остатков урожая. Но желающих не нашлось. Все фермеры и СПК были заняты подготовкой с посевной. Сейчас для торговли свежим урожаем тоже еще не время. Да и бахча с полей Кубани еще не поспела.

Обычно ярмарки открываются в середине лета. Но для желающих по дороге на природу зарулить на парковку и купить арбуз с овощами к уже замаринованному мясу открытая ярмарка на Батурина подходящий вариант.