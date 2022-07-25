Аварийцам из Владимира ищут студии и комнаты в квартирах

Владимирская мэрия ищет продавцов эконом-жилья для переселения жителей аварийных домов. На портале госзакупок размещено несколько контрактов на покупку квартир площадью до 23 квадратных метров.

Необычный запрос

Администрация Владимира предпринимает новые попытки приобрести квартиры для нанимателей из аварийных домов. Стоимость контрактов удивляет – до двух миллионов рублей. За такую цену у мэрии не получалось найти квартир ни зимой, ни весной. Разница в площади квартир, их местоположении и стоимости квадратного метра.

В этот раз ищут квартиры площадью 14,7 и 22,9 квадратных метра! На сайтах агентств недвижимости и порталах частных объявлений не удалось найти квартир площадью до 22 квадратных метров. Студии площадью 23 квадратных метров продаются на Горького и Северной.

Сайты объявлений выдают предложения студий размером 15 квадратов поблизости в Ивановской и Московской областях. Но аварийцам можно покупать жилье только в том муниципальном образовании, где зарегистрированы. Значит, ищут комнаты в квартире. Опыт у мэрии уже есть – расселяют в одну квартиру бывших соседей или членов семьи (бабушки и внуки).

— Исключается приобретение жилого помещения в цокольных, полуподвальных этажах жилых домов, в домах с высоким уровнем износа. Жилое помещение должно быть благоустроенным, не требующим капитального и текущего ремонта, в том числе косметического ремонта, — сообщается в техническом задании.

Цена имеет значение

Год постройки подняли на пять лет. Сейчас ищут дома не старше 1970 года. Вернули ограничения по месту нахождения дома. Присоединенные территории исключаются.

Значительно повысили стоимость квадратного метра.

Ищут комнаты и студии по цене за 82 тысячи рублей за квадратный метр. На днях мэрия опубликовала документ о новой стоимости социального квадратного метра в третьем квартале – 68 тысяч рублей. Казалось бы, должны были торговать контракты по этой ставке, но ищут продавца по стоимости каадрата на четвёртый квартал. О такой цене социального квадратного метра ранее говорила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.

Процедура расселения предусматривает два варианта:

— выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

— предоставление гражданам, расселяемым из аварийного жилищного фонда, жилых помещений по договорам социального найма.

Выходит, что собственникам сейчас будут считать компенсации по цене третьего квартала, а нанимателям искать жилье по цене четвертого квартала.

Во Владимире в 2022-2023 годах нужно расселить 27 домов, признанных аварийными до начала 2017 года. В них проживают 464 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что свыше четырех миллионов рублей мэрия добавила жителям двух аварийных домов по улицам Полины Осипенко и Летне-Перевозинской для выдачи компенсаций собственникам квартир. Они смогут вложить эти средства в покупку благоустроенных квартир.