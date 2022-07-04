Александр Авдеев сообщил о возможном открытии медицинских кафедр в ВлГУ

На базе опорного вуза Владимирской области — ВлГУ могут создать медицинские кафедры. Эти планы не новы, но, сообщает пресс-служба администрации региона, сейчас «они обретают конкретные очертания». О конкретных очертаниях пока можно судить, скорее, по словам врио губернатора Александра Авдеева: тему подготовки медицинских кадров он затронул во время визита в суздальские медучреждения.

Свои специалисты

Глава региона побывал в детской и взрослой поликлиниках и больнице. О подготовке врачей непосредственно во Владимирской области сказал, что вопрос этот сложный, но решаемый. Для обучения нужны клиническая и лабораторная база, научные кадры.

— Мы уже заручились поддержкой Минздрава и договорились с ВлГУ, они готовы выделить помещения. Тема перспективная. Запустим медицинский факультет — через пять-шесть лет у нас будут собственные специалисты, — сказал Александр Авдеев.

Среди направлений и специальностей, представленных вниманию абитуриентов 2022 года сайтом университета, медицинских найти не удалось. Значит, речь вернее всего идёт о следующем учебном годе.

Сейчас владимирские студенты обучаются целевым образом в Иваново, Москве, Твери, Ярославле, Рязани, Н.Новгороде.

В истории владимирского высшего образования были примеры оперативного запуска новых факультетов – так произошло, например, в начале 90-х с открытием юрфака в тогдашнем педагогическом институте, когда выяснилось вдруг, что области не хватает юристов. Но юриспруденция — не врачебное дело, там передача знаний не требует хорошей материальной базы. Да и вообще — время другое было, зачем сравнивать?

Кроме собственно подготовки медицинских кадров, во Владимирской области сейчас многое делают и для привлечения уже квалифицированных медицинских кадров, для закрепления их на местах. Александр Авдеев сообщил, что в настоящий момент разрабатывается специальный комплекс мер поддержки медиков, в частности через предоставление жилья.

Суздальская медицина

Заявления о планах по обучению врачей врио губернатора сделал во время поездки в Суздаль, где проверял ход подготовки к 1000-летию города. Александр Авдеев ознакомился с планами развития первичного медицинского звена, пообщался с работниками и пациентами учреждения.

— Здравоохранение – одно из ключевых составляющих социальной сферы. Развитая медицинская инфраструктура — современные лечебные учреждения, оборудованные всем необходимым, укомплектованные профессиональными кадрами в необходимом количестве — наиважнейший элемент для комфорта жителей любого населённого пункта. Неслучайно в преддверии 1000-летия города-музея состоянию его медицины уделяется особое внимание, — связала две темы пресс-служба администрации области.

Суздальская больница основана в 1869 году.

Суздальская РБ обслуживает жителей города и района в двух зданиях. На улице Энгельса находится взрослая поликлиника. На улице Гоголя — детское и стоматологическое отделения поликлиники, кабинет врача-акушера-гинеколога, стационар, отделение скорой медицинской помощи, клиническая лаборатория.

К юбилею города в Суздале уже обновили детское отделение поликлиники. Теперь это по-настоящему современное медучреждение, где комфортно и юным пациентам, и их родителям, и всему персоналу.

— Поликлиника полностью преобразилась! Всё продумано. Кроме уютных кабинетов теперь для мам грудничков есть комната кормления, у малышей – игровая зона, для особенных деток предусмотрены лифт, пандус и отдельная санитарная комната, – отметили педиатры.

А в планах — строительство взрослой поликлиники, капремонт стационара и их оснащение современным оборудованием. И в этой новой поликлинике, на современном оборудовании должны работать специалисты – в том числе те, которых регион сумеет привлечь или обучить здесь, во Владимирской области.

— Комфортность рабочего места играет большую роль, но нужно строить и жильё. Мы запускаем много обновлённых медицинских центров. В прошлые годы много денег забирал ковид. В 2023 году планируем начать строительство нескольких домов по области для привлечения специалистов, — сообщил Александр Авдеев.

Справка. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области оформляет договора о целевом обучении с гражданами для поступления на 1 курс медицинского ВУЗа. Договор можно заключить до 21 июля 2022 года на основании предварительной записи. Предварительная запись производится ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 16 июня по 20 июля 2022 года сотрудниками отдела кадров департамента здравоохранения по телефонам 8 (4922) 77-85-17; 77-85-87 в рабочее время с 9-00 до 17-00 (обед с 12-30 до 13-00).