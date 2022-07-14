Александр Авдеев проверил строительство инфекционного госпиталя

Кровь из носу — до конца года. До конца года нужно сдать инфекционный госпиталь. Нужно его ввести, закупить оборудование, набрать персонал — чтоб работал, оправдывая миллиардные затраты. Глава региона Александр Авдеев проверил, как идёт строительство нового корпуса на территории областной клинической больницы.

Обеспеченный объект

Идёт-то оно неплохо, но может и лучше, считает руководитель региона. Сейчас строители возвели каркас, почти готовы кирпичные внутренние перегородки 1-го и 2-го этажей. В ближайшее время начнётся монтаж кровли, сделают стяжку полов.

— На площадке работают чуть более 50 человек. Считаю, что это недостаточно. Буду требовать от подрядчика увеличения числа рабочих и ускорения процесса, — написал Александр Авдеев на своей странице в соцсетях.

Дефицита стройматериалов на объекте не наблюдается.

С финансами, надо полагать, тоже проблем не будет. Во всяком случае, распоряжение выделить 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства инфекционного корпуса ОКБ председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал в прошлом месяце, 22 июня. О чём и сообщил во время посещения Владимирской области.

— Поэтому госпиталь мы должны открыть, как и планировали, до конца года. Стройка — на особом контроле! – напомнил в соцсетях глава региона.

Первый в области

Если зимой и ранней весной любители скандинавской ходьбы и просто жители Загородного, привыкшие совершать прогулки в сосняке за областной больницей, могли видеть на площадке только огромную гору песка от вырытого котлована, то теперь новый корпус можно рассмотреть во всем его объёме. Здание действительно большое, грузовики со стройматериалами и миксеры с бетоном то и дело заезжают на площадку.

Общая площадь учреждения составит более 19 тысяч кв. метров.

Более или менее законченный вид, когда пройдут уже и фасадные работы, госпиталь, надо полагать, приобретёт к середине осени.

— На конец августа — сентябрь запланирована поставка более чем на 1 миллиард рублей. И нам остаётся допоставить оборудование на сумму от 0,5 до 1 миллиарда, доделать работы по инженерии и закончить фасадные работы. Тогда у нас будут полностью освоены средства, — обещал Александр Авдеев во время визита в регион главы Кабинета министров.

Новый инфекционный госпиталь рассчитан на 220 коек. Впрочем, важно не только количество, но и то, что такое лечебно-противоэпидемическое учреждение будет уникальным для Владимирской области.

— Для нашей области этот объект очень важен. В регионе нет ни одной специализированной инфекционной больницы, — пояснил врио губернатора.

Специалисты надеются, что благодаря соответствию здания всем стандартам безопасности, новейшему оборудованию, опытным кадрам регион сможет поднять планку оказания помощи по этому профилю на качественно новый уровень.