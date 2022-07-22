Александр Авдеев призвал ускорить строительство Рпенского проезда

Достроить Рпенский проезд в теплый период, когда можно будет завершить и благоустройство. То есть к началу осени 2023 года. Такую задачу перед строителями поставил глава региона Александр Авдеев. Дорожники готовы ускоряться.

Активная работа

Сегодня глава региона Александр Авдеев проверил темп работ на Рпенском проезде. На стройплощадке побывали городские и областные чиновники, а также представители СМИ. Масштаб поражает.

На горке с Красносельского проезда спецтехника выравнивает основное полотно будущей дороги. Коммунальщики перекладывают еще один магистральный трубопровод. Раскапывают и переключают старые трубы, сваривают новые.

Пешеходную тропу, к которой вел мостик через реку Рпень, перекопали. Здесь теперь пешком нигде не пройти. В низине поближе к мосту уже успели заасфальтировать участок дороги. Пока уложен черновой слой, больше для технологических нужд, но дорога все равно уже просматривается.

С асфальтированного островка отлично видны работы на мосту.

Стоят опоры, идет подготовка под монтаж пролетных строений. Дальше к автомойке и гаражам на Почаевской продолжают монтировать подпорные стены у реки Рпень.

— Зимой были большие отставания от графика работ из-за дефицита металлоизделий, были сложности с поставщиками. Теперь работы идут в графике, но надо добиться опережения, дать себе задел на случай погоды или сбоев с поставками оборудования и материалов, — говорит глава региона Александр Авдеев.

Мнение подрядчика

На стройплощадке присутствовал гендиректор ДСУ-3 Алексей Немков. Это госпредприятие — главный подрядчик на объекте. Именно он выиграл торги в позапрошлом году.

Директор уверяет, что до конца лета финансирования хватит. Темп работ высокий. Но осенью потребуются авансовые платежи для покупки металлоизделий. Их поставляют производства из Старого Оскола. Пока на стройплощадку доставлено 20% от необходимого объема.

— Мы находимся в точке достаточного финансирования. Если мы выполним работы на 804 миллионов рублей в этом году, то будет хорошо. Чтобы темпы сохранить, в четвертом квартале потребуется еще 300 миллионов рублей. В следующем году объем работ просчитан на сумму 1,09 миллиарда рублей, — поясняет Алексей Немков.

На стройплощадке задействовано еще с десяток подрядных организаций, в том числе мостовики. Работает профессиональная и опытная команда, уверяет руководство ДСУ-3. Представитель мостовой компании добавил, что проблем со штатом и техникой у них нет, работы спорятся.

— Строители продолжают выполнять работы по устройству опор моста, ростверков, ригелей, подферменников. В текущем году планируется в полном объеме выполнить работы по устройству опор моста и монтажу металлических пролетных строений. При помощи буронабивной установки продолжаются работы по устройству свай. Из-за подвижных грунтов места производства работ, строители всё основание будущей городской магистрали укрепят буронабивными сваями, — поясняет подрядчик в официальной группе «Дороги Владимирской области».

Новые затраты

Изначально мост хотели законсервировать на зимний период. Но глава региона настоятельно посоветовал продолжить работы. В ДСУ-3 обещали просчитать график работ. Ведь для бетонирования в минусовые температуры нужно создавать особые условия: включать пушки, накрывать специальным материалом участок работ. Это все новые затраты.

По оценкам генерального подрядчика, к концу стройки Рпенский проезд подорожает с 2,07 до 2,5 миллиарда рублей.

Мост — самый трудоемкий и затратный объект Рпенского проезда. Его длина — 185 метров. Стоимость строительства уже около 800 миллионов рублей. Общая длина Рпенского проезда — 2,1 километра. Движение по новой дороге будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам.

Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону.