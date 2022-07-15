Александр Авдеев оценил состояние промышленных предприятий Юрьева-Польского

Промышленный блок Ополья стал объектом рабочей поездки главы региона. Раньше Александр Авдеев посещал Юрьев-Польский район по другим вопросам: инспектировал лечебные учреждения, проверял ход ремонта центра культуры и досуга, был на аграрных предприятиях. Сейчас посетил два завода, играющих ключевую роль в экономике и создании рабочих мест в районном центре.

Всегда на связи

Когда говорят «Юрьев-Польский», вспоминают, как правило, два объекта промышленности – завод «Промсвязь» и фабрику «Авангард». Александр Авдеев побывал на первом, а ещё — на предприятии, которое, может быть, меньше на слуху, но тоже очень интересно, важно и перспективно — «Борец-НЭО».

Завод «Промсвязь» входит в число основных отечественных производителей электропитающих установок для отрасли связи.

Предприятие работает уже более 85 лет.

На предприятии — хорошо оснащённое производство электронных устройств, значительная часть площадей отведена под металлообработку — от раскроя металла и мехобработки до гальваники и окраски.

Среди партнёров «Промсвязи» — компании «Ростелеком», «Московские городские телефонные сети», «Мобильные телесистемы», «РЖД» и «Газпром».

— Генеральный директор Пётр Макеев рассказал главе региона о работе предприятия — успехах и трудностях, — сообщила пресс-служба областной администрации. — Среди основных задач — привлечение на производство дополнительной рабочей силы.

Если открыть группы завода в соцсетях, то видно: сотрудники требуются, их приглашают, в основном – высокопрофессиональных. Но своем уровне заводчане занимаются и профориентацией местных ребят: создали в Юрьеве-Польском специализированный кружок, где знакомят молодёжь с техническими специальностями.

Нужны кадры

Вопрос нехватки квалифицированных кадров есть и на другом стратегически важном производстве района – машиностроительном предприятии «Борец-НЭО». Это одна из крупнейших мировых компаний нефтяного машиностроения. Её клиенты – все основные нефтедобывающие предприятия России.

В Юрьеве-Польском выпускают часть полнокомплектной установки по добыче нефти — станции управления. Это, скажем так, «мозг» – он управляет установкой, скважиной, защищает, регулирует добычу, передает на центральный диспетчерский участок информацию о работе погружного электродвигателя, гидрозащиты, газосепаратора, датчиков – всего-всего, что опускается в скважину.

Оборудование компания поставляет во все нефтедобывающие регионы России и за рубеж: в страны Ближнего Востока, Африку, Южную Америку. В условиях санкций производство в Юрьеве-Польском не сбавляет темпов и наращивает работу по импортозамещению.

На предприятии в Юрьеве-Польском работают около ста человек. Есть проблема с обучением рабочего персонала.

— К сожалению, ни одно из учебных заведений в городе ни под нас, ни под «Промсвязь» специалистов не готовит, хотя такая потребность есть, — рассказывал в интервью местной газете «Вестник Ополья» генеральный директор компании Юрий Линник.

Кстати, такие же проблемы у многих промышленных предприятий области. О них, например, говорили руководители стекольных заводов во время посещения врио губернатора Гусь-Хрустального района.

— Есть запрос по кадрам. И нам нужно подумать, как привлечь специалистов, как создать им более комфортные условия. Поможем выстроить взаимодействие с ВлГУ, колледжами. А сами компании поработают над увеличением оплаты труда, — сказал вчера Александр Авдеев.

Он отметил, что предприятия Юрьев-Польского находятся на высоком технологическом уровне, участвуют в социальном партнёрстве с районом, помогают в восстановлении объектов культурного наследия, в программах благоустройства.

— С начала введения санкций был сбой в логистике, поставке комплектующих, запчастей и по заказам, — отметил глава региона. — Но сейчас предприятия уже находятся в хорошей производственной форме. У «Борец-НЭО» заказов стало гораздо больше, чем годом ранее. Возникающие проблемы быстро решаются, налаживаются поставки компонентов внутри страны, либо они заменяются на китайские.